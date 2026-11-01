«Ты же президент»: Мелания попросила Трампа не танцевать

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

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Первая леди просила супруга не выступать таким образом

Первая леди США Мелания Трамп выступает против того, чтобы ее супруг танцевал на публичных мероприятиях. По ее мнению, подобное поведение не подобает главе государства. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал во время предвыборного митинга во Флориде.

«Дорогой, пожалуйста, больше не танцуй. Ты же президент», — передал он слова жены.

Американский лидер отметил, что Мелания неоднократно обращалась к нему с просьбой не выступать таким образом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США по прибытии в столицу Малайзии Куала-Лумпур исполнил танец с местными жителями, встречавшими его у трапа самолета.

Авторы публикации назвали танец неожиданным. Американский лидер разговаривал с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, пока группа танцовщиков исполняла приветственный номер. Вдруг Трамп приблизился к ним и присоединился, несколько секунд двигаясь в такт музыке.

Президент США прибыл в страну в качестве почетного гостя саммита АСЕАН. После визита в Малайзию американский лидер планирует отправиться в Японию и Южную Корею, а также встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

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