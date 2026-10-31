Мемориал советским воинам в Нидерландах осквернили второй раз за год

В Нидерландах второй раз за год осквернили могилы советских воинов

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На месте работают сотрудники полиции и криминалисты.

В нидерландском Лесдене (провинция Утрехт) вновь подверглись вандализму могилы советских воинов на кладбище мемориального комплекса «Эревелд». Это уже второй подобный случай за год.. Об этом 31 октября сообщает телеканал RTV Utrecht.

Вандалы нанесли надписи красной и черной краской из баллончиков на обелиск и другие элементы мемориала, а также повредили окружающие стены. Полиция приступила к расследованию, личности причастных пока не установлены. На месте трудятся сотрудники полиции и криминалисты.

ovjet-ereveld.nl

Директор фонда «Советское поле Славы» Ремко Рейдинг назвал произошедшее трагичным и печальным. По его словам, фонд консультируется с соответствующими органами и надеется, что будет найдено решение, которое предотвратит повторение подобного.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что европейские власти сделали все, чтобы превратить вандализм в их странах в норму. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя осквернение могил советских воинов в Нидерландах.

Она отметила, что власти этого государства не только не предприняли достаточно усилий для предотвращения инцидента, но, напротив, сделали все, чтобы вандализм процветал. Речь идет о случае в начале июля, когда около 150 надгробий солдат в городе Лесден в мемориальном комплексе «Советское поле славы» были осквернены.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.