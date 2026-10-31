Встреча Путина и Трампа в Китае: Рубио рассказал о разговоре с Лавровым

Фото: Reuters/Megan Varner

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Вопрос о возможных переговорах лидеров двух стран вновь оказался в повестке накануне крупного международного саммита.

Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили перспективы контактов президентов двух стран на предстоящем саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае. Об этом сообщил ТАСС.

По словам Рубио, разговор состоялся в Атланте, штат Джорджия, на полях встречи глав внешнеполитических ведомств стран «Большой двадцатки». Стороны кратко затронули возможность взаимодействия российского президента Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа во время саммита в следующем месяце.

При этом госсекретарь подчеркнул, что полноценной встречи с Лавровым не было. Он также отметил, что никаких конкретных обязательств относительно G20 стороны не принимали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп выразил желание встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами, однако не стал уточнять, приедет ли глава российского государства на мероприятие. Американский лидер заявил, что будет рад видеть Путина на встрече «Большой двадцатки», которая запланирована на 14–15 декабря во Флориде. Ранее Кремль принял приглашение российского президента на саммит, направленное Трампом.

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