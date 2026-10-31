Царицыно закрыли: в Москве проводят работу по сообщению ФСБ о теракте

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Дороги перекрыли сотрудники полиции.

Вход в музей-заповедник «Царицыно» на юге Москвы закрыт. Дороги перекрыли сотрудники полиции. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru с места событий.

Обычное время работы парка — с шести утра до полуночи. Однако сейчас, после того как американские спецслужбы сообщили ФСБ о готовящемся теракте, вход в «Царицыно» закрыли для посетителей.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что американское посольство в РФ разместило на своем сайте сообщение о возможной угрозе большого числа жертв в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве. Уже на тот момент специальные службы начали активно работать над устранением угрозы.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации по партнерским каналам от американской стороны получена информация о подготовке теракта в Москве. Проводится соответствующая работа», — значилось в сообщении ведомства.

По данным Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Национального антитеррористического комитета (НАК), с начала 2026 года предотвращено 101 преступление террористической направленности, включая 78 непосредственно терактов.

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