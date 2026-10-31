ФСБ: США предупредили о готовящемся теракте в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Российские спецальные службы уже начали действовать

Американские спецслужбы сообщили ФСБ, что в Москве готовится теракт. Российские специальные службы уже начали действовать. Об этом рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

«По партнерским каналам от американской стороны получена информация о подготовке теракта в Москве», — отметили в службе.

До этого на сайте американского посольства в РФ появилось объявление о возможной угрозе массовых жертв в музее-заповеднике «Царицыно» в Москве.

По сведениям, которые регулярно публикуют ФСБ и Национальный антитеррористический комитет, в 2025 году было предотвращено 423 преступления террористической направленности, причем 308 из них — непосредственно теракты.

Помимо этого, удалось остановить работу 79 террористических ячеек и задержать свыше 2,5 тысячи преступников и их пособников. В числе недопущенных преступлений — от покушений на высокопоставленных чиновников до попыток применить самодельные взрывные устройства и оружие в транспорте, а также попытка подрыва многоквартирного дома.

С начала 2026 года, согласно данным ФСБ и НАК, предотвращено 101 преступление террористической направленности, включая 78 терактов. В августе 2026 года НАК отдельно информировал, что за этот период удалось не допустить 49 диверсионно-террористических актов на транспортных объектах и 17 — на объектах топливно-энергетического комплекса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Курганской области 16-летним подросткам вменяют теракт. Осенью 2025 года, в октябре, несовершеннолетние через Telegram сговорились с неизвестным о совершении преступления. За поджог железнодорожного оборудования в Кургане им обещали 25 тысяч рублей.

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