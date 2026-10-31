«Госпереворот» или борьба за законность: с чего начался кризис в Польше

Фото: Reuters/Agencja Wyborcza.pl

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Навроцкий обвинил правительство Туска в захвате Конституционного суда.

Политический конфликт в Польше обострился после решения временно отстранить руководство Конституционного трибунала. Президент Кароль Навроцкий назвал произошедшее силовым захватом государственного органа, а правительство Дональда Туска настаивает на восстановлении законности. Как спор о назначении судей привел к открытому противостоянию и какие последствия ждут страну — в материале 5-tv.ru.

Что произошло в Конституционном трибунале Польши

В ночь на 31 октября судья Анна Корвин-Пиотровская объявила о временном отстранении председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского сроком на месяц. По ее словам, руководство суда препятствовало работе судей, избранных действующим парламентом. Корвин-Пиотровская заявила, что берет управление учреждением на себя.

Свенчковский и его сторонники оспорили законность этого решения. У здания трибунала собрались сотни сторонников консервативной партии «Право и справедливость» (PiS), поддерживающей президента. Полиция оцепила территорию, троих человек задержали после попыток прорваться через ограждение.

Президент, находившийся в поездке в Сенегал, прервал ее и вернулся в Варшаву. Навроцкий назвал происходящее нарушением конституционного порядка и силовым захватом государственного органа.

Почему Навроцкий заговорил о госперевороте

Утром 31 октября президент объявил об экстренных консультациях с представителями парламентских сил. Он заявил, что переговоры необходимы для стабилизации ситуации, и потребовал вывести силовые подразделения с территории трибунала.

«Этой ночью произошло нарушение конституционного порядка Республики Польша и силовой захват конституционного государственного органа», — говорится в заявлении Навроцкого.

По словам президента, он также обсудил ситуацию с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским, который, как утверждает глава государства, не признает действия инициаторов отстранения законными.

Премьер-министр Дональд Туск, напротив, выступает за восстановление верховенства права и считает решительные меры необходимыми после многолетнего конфликта вокруг судебной системы. Правительство настаивает, что разногласия по поводу назначения судей не должны блокировать работу Конституционного трибунала.

Как судебная реформа привела к кризису

Истоки противостояния уходят в 2015 год, когда к власти пришла партия PiS. Ее судебные реформы вызвали споры о законности назначений и независимости судов. Разногласия переросли в многолетний конфликт между Варшавой и европейскими институтами по поводу соблюдения принципа верховенства права.

После прихода к власти в 2023 году коалиция Туска пообещала восстановить независимость судебных органов. Однако реформы осложнились противостоянием с преемником президента Анджея Дуды Каролем Навроцким, политически близким к консерваторам.

Новый этап конфликта начался в 2026 году, когда парламент избрал восемь судей Конституционного трибунала. Навроцкий отказался принять присягу у пятерых из них. Они принесли ее в парламенте, однако Свенчковский не признал их полноценными членами суда. Спор о составе трибунала затруднил его работу.

Отстранение Свенчковского и Соханьского стало очередным столкновением двух подходов к разрешению кризиса: правительство добивается восстановления работы учреждения, а президент и оппозиция оспаривают законность выбранных методов.

Чем может закончиться противостояние

Навроцкий начал консультации с представителями парламентских партий. Участие подтвердила партия «Польша 2050» во главе с Сымоном Холовней. Политик призвал президента и премьера договориться о дальнейшей судьбе трибунала, предупредив, что попытки решить проблему силовым путем могут усилить раскол.

О готовности встретиться с президентом сообщил и лидер Польской народной партии, вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш. При этом представители «Левых», по данным польских СМИ, не планировали участвовать в консультациях.

Одновременно министр юстиции и генеральный прокурор Вальдемар Журек направил ходатайство о снятии судебного иммунитета со Свенчковского и Соханьского. Это может открыть путь к рассмотрению вопроса об их уголовной ответственности. Сторонники правительства считают необходимой проверку действий руководства трибунала, тогда как противники инициативы видят в ней давление на политических оппонентов.

Посол США в Польше Том Роуз призвал не допустить насилия и дальнейшей эскалации. Конфликт может повлиять на доверие к польским государственным институтам и отношения страны с европейскими партнерами.

На фоне приближающихся парламентских выборов 2027 года кризис стал серьезным испытанием для правительства Туска, которое обещало провести судебные реформы. Для консервативной оппозиции происходящее, в свою очередь, стало поводом обвинить власти в нарушении конституционных норм. Чем завершится противостояние, будет зависеть от того, смогут ли стороны договориться о легитимности состава трибунала и порядке его работы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС