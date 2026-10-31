Помочь только советом: замглавы Минобрнауки о выборе профессии школьниками

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Самая главная рекомендация для родителей — это максимально психологически поддерживать ребенка.

Взрослым стоит помогать старшеклассникам советом, однако профессию школьник должен выбирать самостоятельно. Такое заявление сделала заместитель главы Министерства науки и высшего образования России Ольга Петрова в рамках Всероссийского родительского форума РУДН «Выбрать будущее нельзя отложить: большой разговор для родителей», сообщают РИА Новости.

«Мнение родителя важно, но оно должно опираться на желание ребенка, в каком направлении двигаться», — отметила Петрова.

Она также дала ценный совет родителям учащихся старших классов.

«Самый главный совет родителям — это максимально одиннадцатый класс психологически поддерживать ребенка, верить в него, верить в его силы, создавать максимально благоприятную обстановку дома», — сказала Петрова.

Заместитель министра подчеркнул: родитель вполне может оказаться тем самым надежным другом, который выручит в сложную минуту и подскажет, что делать.

Советы для родителей

Часто родители, желая как лучше, предлагают ребенку ту жизненную дорогу, которую когда-то выбрали сами. При этом они не замечают его собственных интересов. Тогда полезно честно спросить себя: то, что вы предлагаете, интересно ребенку или это ваше давнее желание? Попробуйте взглянуть на ситуацию его глазами. Обсуждайте с ним увлечения, сильные стороны и ценности, а для ориентации можно использовать простую формулу выбора.

Расширяйте кругозор вместе: смотрите документальные фильмы, читайте статьи, посещайте профессиональные выставки и дни открытых дверей, предлагайте пробовать кружки, волонтерство и короткие курсы — именно практика лучше всего помогает понять, подходит ли профессия. Если определиться сложно, стоит обратиться к профессиональной ориентации.

Собирайте информацию о вариантах вместе. Изучайте программы на сайтах вузов. Дни открытых дверей тоже помогут в этом вопросе — они дают шанс узнать все из первых рук — как устроен учебный процесс.

Практическая помощь тоже важна. Помогите разобраться с выбором предметов ЕГЭ: их набор зависит от вуза и специальности. Обсудите, к каким предметам ребенок сможет подготовиться сам, а где понадобится поддержка — репетитор или подготовительные курсы.

Следите за сроками: напоминайте о дедлайнах подачи документов, сдаче дополнительных вступительных испытаний и публикации конкурсных списков, можно помочь вести календарь. Не забывайте о дополнительных инструментах, например, олимпиадах, индивидуальных достижениях и целевом направлении — все это может стать плюсом при поступлении. Помогите школьнику понять, какие олимпиады наиболее выгодны для конкретного вуза.

Эмоциональная поддержка в этот период не менее важна. Создайте атмосферу доверия, дайте ребенку возможность говорить о страхах, сомнениях и мечтах, не споря и не критикуя его позицию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как школьнику выбрать дело по душе без лишних волнений. Родителям полезно предложить ребенку ответить на ряд вопросов, способных избавить его от сомнений. Психолог Ирина Меркулова в комментарии 5-tv.ru отметила, что самое страшное, что может сделать родитель старшеклассника — посчитать его внутренние переживания мелочью. При этом не стоит зацикливаться на этом — гиперопека тоже никак не поможет несовершеннолетнему выбрать свой жизненный путь.

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