«Время не лечит»: Олег Винник 11 лет живет с болью после гибели жены и детей

Фото: Instagram*/gelovinnik

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Предприниматель продолжает требовать правды о катастрофе над Синаем.

Прошло уже 11 лет со дня авиакатастрофы над Синайским полуостровом, в которой Олег Винник потерял первую жену Марианну и двоих детей. Но для предпринимателя эта трагедия не стала просто страшной страницей прошлого. 31 октября в своем блоге он вновь обратился к погибшим близким и признался, что до сих пор ждет ответов о причинах катастрофы.

«Сегодня ровно 11 лет, как моя жизнь разделилась на „до“ и „после“. Время не лечит, но оно учит жить с этой утратой. Жизнь идет своим чередом, я научился справляться с ночами, но эта дата всегда возвращает меня к Марианне, Алексе и Митеньке», — написал Винник.

Предприниматель подчеркнул, что расследование авиакатастрофы до сих пор не завершено. По его словам, близкие погибших продолжают ждать правды, а официального признания произошедшего терактом со стороны Египта так и не последовало. В России Винник ежегодно получает уведомление о том, что следствие продолжается.

Фото: Instagram*/gelovinnik

«Я живу дальше, у меня есть силы идти по жизни, но вы навсегда останетесь в моем сердце. Вы — мои ангелы-хранители, дающие мне эту силу. Моя Мариаша, моя доченька Алекса, мой Митенька… Я помню. Я люблю вас бесконечно. И я не устану требовать правды», — добавил Олег.

К публикации он прикрепил черно-белую фотографию. Подписчики не остались равнодушными и поспешили выразить предпринимателю поддержку.

«Царствие небесное Марианне, Алексочке и Митеньке. Вечная память», — написали одни.

Другие признались, что тоже помнят тот день и после трагедии особенно остро почувствовали, как важно беречь близких.

«Не хороните их, прошу!»

31 октября 2015 года самолет Airbus A321, выполнявший рейс из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синайским полуостровом. На борту находились 224 человека, никто не выжил. Среди погибших оказались не только жена и двое детей Винника, но и мама с бабушкой Марианны.

Олег родился в Инте, однако в 1990-х годах его семья перебралась в Санкт-Петербург. Мать будущего предпринимателя работала заместителем начальника паспортного стола. Знакомая семьи Ольга Яглова рассказывала, что они давно уехали из города, а уже в Северной столице у Винника появились жена и дети.

Когда начали публиковать списки погибших, в аэропорту с родственниками работали психологи. Тогда среди людей раздался отчаянный крик. Мужчина просил не хоронить его близких, уверяя, что они живы. Им оказался Олег Винник.

Жители Инты тоже откликнулись на случившееся и выражали ему соболезнования.

«Олег, горе постигло твою семью. Прими наши соболезнования. Держись, Инта с тобой», — писали земляки.

После трагедии личная жизнь продолжилась

Со временем Винник пытался строить новые отношения. После гибели Марианны и детей он женился на фитнес-блогере по имени Алекс, однако этот брак долго не продлился. В конце 2022 года предприниматель познакомился с Анной Бакулиной. Позднее они поженились, но летом 2026-го стало известно об их разводе.

У бывших супругов есть общий сын Артемий, который страдает генетическим заболеванием. После расставания Анна переехала с ребенком в Москву, а Олег остался в Санкт-Петербурге. Ранее Бакулина ушла от него к бывшему участнику шоу «Дом-2» Антону Гусеву.

Развод не обошелся без взаимных претензий. Винник публично заявил, что не намерен содержать бывшую жену в Москве, и перечислил имущество, которое, по его словам, осталось у нее после расставания.

«Я не планирую содержать Анну в Москве. Я и так сделал для нее больше, чем для кого-либо в браке. Она захотела жить в Москве, вдали от меня. А если она решит жить в США? Я поступил порядочно по отношению к ней. Но ей, видимо, этого мало.

От меня у нее осталась машина, которая сейчас стоит семь миллионов, квартира во Владимире, которую мы приобрели в браке, блог, с которого она получает огромные деньги. Пусть оптимизирует жизнь так, как считает нужным. А если не тянет тот уровень жизнь, к которому привыкла со мной, пусть привозит сына ко мне», — откровенничал предприниматель.

Бакулина не оставила эти заявления без ответа. Она, в свою очередь, упрекала бывшего мужа в прижимистости и беспутном образе жизни, утверждая, что тот меняет женщин быстрее, чем перчатки.

Пользователи социальных сетей также обратили внимание на его активность на странице петербургской стюардессы Елены Елисеевой.

Под одной из публикаций Елены Олег оставил игривый комментарий «Лайк, подписка, колокольчик». Девушка ответила смайликами. Этого оказалось достаточно, чтобы подписчики заговорили о возможном романе и принялись обсуждать новую знакомую Винника.

Некоторые пользователи отнеслись к предполагаемым отношениям настороженно и принялись предостерегать стюардессу.

«Беги, дорогая, беги», — посоветовали ей в комментариях.

Другие сравнили Елену с бывшей супругой предпринимателя, причем далеко не в пользу новой предполагаемой избранницы.

Пока ни Винник, ни Елисеева не подтверждали, что между ними завязались отношения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вокруг гибели музыкального критика Сергея Соседова обсуждают разные версии. Его мать Антонина не верит, что сын мог стать жертвой преступления. Антонина также прокомментировала слухи о возможном конфликте Соседова с влиятельными людьми.

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