Икру ежей и кальян подавай: Волочкова снова устроила скандал в самолете

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев; Instagram*/volochkova_art; 5-tv.ru

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Рейс из Москвы в Краснодар задержали, а пассажиров оставили на борту. Балерина пожаловалась на отсутствие привычных удовольствий и решила, что будущему мужу необходим личный самолет.

Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова снова скандалит на борту самолета. Балерина пожаловалась на задержку рейса на своей странице в Instagram*.

«Мы не понимаем, что нам делать. Что нам делать? Я хочу икру морских ежей. И сашими, и кальян. А что? И кальян я хочу. А мы сидим тут в самолете», - отметила она.

Артистка направлялась из столицы в Краснодар. Во время путешествия балерина оказалась в сложных обстоятельствах: самолет переместили на стоянку, а пассажирам пришлось оставаться в салоне и дожидаться дальнейших указаний.

Звезда сделала вывод, что ей нужен возлюбленный с частным самолетом.

«Вы знаете, я думаю, что мой будущий муж — это человек, у которого должен быть свой частный самолет, чтобы не было таких задержек», — решила Волочкова.

Волочковой постоянно не везет в аэропорту. В августе 2026 года балерина рассказала в соцсетях, что ее не пустили на рейс Москва — Мальдивы. Она утверждала, что не слышала объявления о конце посадки, и выражала возмущение снятием ее багажа с борта.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Волочкова отреагировала на заявления в адрес своей дочери. Звезда эмоционально ответила на то, что Елену Николаеву — телеведущую, ставшую женой ее экс-избранника Игоря Вдовина, — называют мачехой девушки.

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