Стало известно, где и когда простятся с музыкантом группы «Мистер Твистер» Лысенко

Фото: Валерия Калугина/ТАСС

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Артист погиб в возрасте 65 лет в результате несчастного случая.

Прощание с певцом и барабанщиком группы «Мистер Твистер» Валерием Лысенко состоится 2 ноября в Москве. Информацию о церемонии опубликовали представители коллектива на официальной странице во «ВКонтакте».

Почтить память музыканта можно будет в 11:00 в храме Успения Пресвятой Богородицы в Вешняках. Церковь находится на улице Юности, 17.

После церемонии Лысенко похоронят на Раменском городском кладбище в подмосковном Дементьеве.

Музыкант, которого поклонники знали под прозвищем Еж, погиб в результате несчастного случая на даче знакомого. Ему было 65 лет.

Лысенко родился 26 августа 1961 года в станице Вешенской Ростовской области. В 1985 году он стал одним из создателей московской группы «Мистер Твистер».

Помимо работы в коллективе, с 2009 года артист выступал в дуэте казачьей песни «Беседа».

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти российского рэпера Миши Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц. — Прим. ред.). Музыкант погиб в ночь с 24 на 25 октября в результате несчастного случая. Ему было 40 лет. Церемония прощания и похороны артиста состоялись в Воронеже.

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