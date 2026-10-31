Звездный чес начинается: кто сорвет куш на новогодних корпоративах

Дворцов: в числе самых дорогих звезд на Новый год — Киркоров и Дмитриенко

Фото: 5-tv.ru

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Продюсер Сергей Дворцов рассказал 5-tv.ru, чьи выступления могут стоить до 20 миллионов рублей и почему некоторые известные исполнители рискуют остаться без праздничных заказов.

В преддверии Нового года у звезд российской эстрады начинается самая «горячая» пора. Декабрь для артистов — возможность заработать за несколько часов столько, сколько многие не увидят за всю жизнь. Гонорары у некоторых звезд доходят до 20 миллионов рублей за один выход на сцену.

О том, кто будет радовать гостей на новогодних корпоративных вечеринках в Новый год 2026/2027, и сколько им заплатят, 5-tv.ru рассказал продюсер Сергей Дворцов.

Заслуженные ветераны сцены и молодые восходящие звезды

По словам Дворцова, в числе наиболее дорогих звезд для новогодних мероприятий традиционно народные артисты РФ Филипп Киркоров, Надежда Кадышева и Григорий Лепс, заслуженные артистки РФ Татьяна Буланова и Катя Лель, певцы Ваня Дмитриенко и Сергей Лазарев, группы «Комбинация» и «Тату».

«Кто нарасхват, группа „Комбинация“, „Тату“, Надежда Кадышева, Ваня Дмитриенко, и, наверное, все-таки Катя Лель», — сообщил продюсер.

К слову, доходы Дмитриенко и в остальные 11 месяцев значительно выросли — причем настолько, что не всем в шоу-бизнесе это нравится. Ранее народная артистка России Анита Цой посоветовала своему молодому коллеге трезво оценивать успех и продолжать развиваться, несмотря на миллионные доходы.

Особо впечатляют расценки на выступления в ночь с 31 декабря на 1 января. Продюсер заявил, что гонорары звезд в этот период могут достигать от 15 до 20 миллионов рублей за один выход на сцену.

Новая волна популярности Булановой и Кадышевой

Татьяна Буланова и Надежда Кадышева пережили свое второе сценическое рождение — в 2025–2026 годах их открыли для себя российские зумеры, как писал 5-tv.ru, оценившие искренность и простоту их творчества. Неудивительно, что обе артистки оказались среди тех, чьи имена называют в числе самых дорогих в предстоящей череде праздничных выступлений.

Сама себя зарыла: почему Долина осталась за бортом, и кто еще не востребован на Новый год

Увы, не ко всем фортуна столь милостива. Продюсер назвал тех, кто в этом году останется «за бортом» — например, он прокомментировал ситуацию вокруг народной артистки РФ Ларисы Долиной. По его словам, после череды скандалов та ожидаемо отошла от активной концертной деятельности. Дворцов связал это с напряженным периодом, который певице пришлось пережить.

Сама Долина при этом считает, что огромное количество критики в ее адрес за последнее время — результат «порчи». Дворцов же скептически оценил это высказывание.

«Вы знаете, по поводу Ларисы Александровны Долиной, я могу сказать, там никакая не порча. Просто порой бывает, человек накидывает много лишнего на себя», — сказал он.

По словам продюсера, за артисткой тянется шлейф хейта из-за всех перечисленных скандалов. Она сама себя загнала в яму и пытается оттуда вылезти.

Только-только улеглась шумиха после квартирной аферы и суда с участием матери-одиночки Полины Лурье, как Долина успела отметиться еще в нескольких инцидентах. Ее раскритиковали за слова о том, что она прокатилась по улицам с мигалкой, когда ехала праздновать день рождения заслуженного артиста РФ Николая Баскова, а также влипла в историю с фейковым онлайн-магазином телефонов «АйфонБерри», который оказался мошеннической конторой.

Как ранее писал 5-tv.ru, Долина перенесла на год четыре сольных концерта в Москве, Коломне, Брянске и Обнинске.

Не у дел и певица Лариса Черникова и заслуженная артистка РФ Татьяна Овсиенко, а также Алиса Мон и Лика Стар. Их Дворцов назвал «забытыми».

При этом некоторые знаменитости принципиально не готовы менять семейный праздник на гонорары — например, заслуженная артистка РФ Елена Ваенга, по словам Дворцова, из принципа не поет на новогодних корпоративах. Певица предпочитает справлять Новый год с близкими и не готова отказываться от этой традиции даже ради внушительных сумм.

Как изменились тенденции за год

Ранее источник в музыкальной индустрии также сообщил, что в 2026 году вырос спрос на исполнителей, которые были в чести у публики в 1990-х и 2000-х годах. Среди них, например, певец Шура, группа «140 ударов в минуту». Инсайдер подтвердил, что именно на Новый год звезды российского шоу-бизнеса получают самые высокие гонорары.

В 2025 году самыми популярными исполнителями на корпоративах были заслуженный артист России Леонид Агутин, Ваня Дмитриенко, рэпер Баста, а также группы «Руки Вверх!» и «Иванушки International».

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