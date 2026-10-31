Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Мужчина из Приморья обратился к врачам из-за затрудненного дыхания. Обследование выявило двустороннюю пневмонию и тяжелые нарушения в организме, с которыми медики не смогли справиться.

История 33-летнего жителя поселка Кавалерово в Приморском крае закончилась трагически. Врачи обнаружили у мужчины двустороннюю пневмонию, необратимые изменения легочной ткани и несколько других патологий. Об этом рассказали в «Комсомольской правде — Дальний Восток».

Сначала мужчина пришел в поликлинику с жалобами на затрудненное дыхание. После обследования его госпитализировали с двусторонней пневмонией. Однако на этом лечение не закончилось. Пациента перевели в легочно-хирургическое отделение противотуберкулезного диспансера, где медики выявили целый ряд серьезных нарушений.

Одной из главных проблем стало состояние легких. Легочная ткань мужчины уже замещалась рубцами. Иными словами, здоровые участки органа постепенно уступали место плотной ткани, которая не может полноценно выполнять его функции. Процесс оказался необратимым.

Во время изучения истории болезни врачи выяснили, что пациент курил на протяжении 17 лет. Основным способом употребления никотина для него были вейпы. Медики назначили необходимые препараты и дезинтоксикационную терапию, рассчитывая стабилизировать состояние мужчины. Однако организм продолжал сдавать позиции.

Из-за длительного воздействия вдыхаемых химических веществ у пациента развилось агрессивное злокачественное заболевание кроветворной системы. Количество лейкоцитов в крови стало стремительно расти и в итоге превысило норму почти в 17 раз.

«Несмотря на все усилия медиков состояние ухудшалось. На фоне использования вейпов, кальянов со смесью табака и синтетических ароматизаторов, заболевание у него развилось за очень короткий срок», — рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края.

Состояние мужчины стало критическим. Дыхательная недостаточность нарастала, поэтому пациента перевели в реанимацию. Медики продолжили лечение, однако справиться с тяжелым поражением организма не смогли. Житель Кавалерово умер. Врачи отмечают, что к трагическому исходу привело сочетание нескольких отягчающих факторов.

Заведующая легочно-хирургическим отделением Марина Бобырева отдельно обратила внимание на влияние вейпинга на защитные механизмы дыхательной системы. По ее словам, электронные сигареты подрывают местный иммунитет легких. Это делает организм более уязвимым перед инфекциями и другими заболеваниями.

Специалисты также приводят данные исследований, согласно которым у активных пользователей электронных сигарет риск развития туберкулеза может быть в четыре-пять раз выше. Кроме того, за год на 30% увеличилось число случаев острого поражения легких, связанных с употреблением вейпов. В группу повышенного риска входят люди младше 35 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что организация «Общественная потребительская инициатива» предложила полностью запретить производство, ввоз и розничную продажу вейпов на федеральном уровне.

Общественники направили соответствующее обращение в правительство, Минфин и Минздрав. В финансовом ведомстве подтвердили, что получили документ и рассмотрят его. Авторы инициативы считают, что действующих региональных ограничений недостаточно. Если в одном субъекте продажу запрещают, продукция все равно может поступать туда из соседних регионов, где торговля остается законной.

В качестве примера общественники приводят Казахстан, Узбекистан и Киргизию, где уже действует полный запрет на вейпы. Отдельное беспокойство у них вызывает популярность электронных сигарет среди подростков. По приведенным данным, в 2023–2024 годах вейпы употребляли 27% россиян в возрасте от 15 до 17 лет.

Инициативу поддержали представители Совета Федерации и комитета Госдумы по охране здоровья. При этом единого федерального запрета на продажу такихустройств пока нет. Летом был принят закон, который с 1 марта 2027 года позволит регионам самостоятельно вводить ограничения. С этой даты запрет начнет действовать в Пермском крае, а с 1 сентября — в Нижегородской области и Северной Осетии. Еще около трети регионов рассматривают аналогичные меры.

Опасность вейпов касается не только взрослых.

Ранее 5-tv.ru сообщал о 13-летнем школьнике из Ленинградской области, которого госпитализировали после курения электронной сигареты в школьном туалете. На перемене подростку стало плохо, он потерял сознание и при падении ударился головой о кафельный пол. Одноклассники помогли ему добраться до медицинского кабинета. Врачи обнаружили у школьника переломы и другие травмы головы, после чего доставили его в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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