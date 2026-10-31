Автомобиль стал спасением: мужчина сорвался с 14-го этажа в Москве и остался жив
Мужчина выжил после падения с 14-го этажа на припаркованное авто в Москве
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Пострадавшего увезли в больницу.
Мужчина выжил после падения с высоты многоэтажного дома на припаркованный автомобиль в Москве. Об этом сообщили очевидцы 5-tv.ru.
По предварительным данным, он сорвался с 14-го этажа на бульваре Маршала Рокоссовского. Удар пришелся на припаркованный неподалеку автомобиль: у машины сильно повреждена крыша, разбито лобовое стекло, а на капоте заметны следы крови.
Очевидцы рассказали, что после случившегося пострадавшего доставили в больницу. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Ульяновске пятилетняя девочка выжила после падения из окна восьмого этажа жилого дома. Ребенка госпитализировали. По данным регионального МВД, происшествие случилось в Железнодорожном районе города. Полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося.
Также 5-tv.ru сообщал, что в Москве 16-летний подросток погиб после падения из окна гостиницы «Космос». Его тело обнаружили на крыше пристройки здания. По предварительным данным, подросток приехал в столицу из Архангельска в составе туристической группы.
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