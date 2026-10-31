«Начинают друг другу доверять»: Песков оценил диалог омбудсменов России и Украины

Фото: © РИА Новости/Юрий Кочетков

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По словам пресс-секретаря президента РФ, это важно для совместной правозащитной работы.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец наладили доверительный диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков «Ведомостям».

«У них хороший диалог установился. Это важно. Они потихоньку начинают друг другу доверять. Это для правозащитной работы — хорошо», — оценил Песков взаимодействие двух омбудсменов.

Накануне Лантратова и Лубинец вместе приняли участие в гуманитарной миссии в Алешках Херсонской области.

Жителям, пожелавшим покинуть город, предоставили возможность выехать на автобусах. Одни отправились в Россию, другие — на Украину. Тем, кто остался в Алешках, доставили продукты, средства гигиены, топливо для генераторов, лекарства и другие необходимые вещи.

На время проведения миссии в городе ввели режим тишины — он будет действовать до 23:59 1 ноября.

По словам Лантратовой, операция прошла без инцидентов. Координирующую роль в подготовке гуманитарной миссии сыграла первая леди США Мелания Трамп.

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