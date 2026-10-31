Аляска ушла, а Самовар и Шапка остались: вот что нашли в США

Русские географические названия на Аляске сохранились спустя более 150 лет

Фото: www.globallookpress.com/Jochen Tack

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Продажа территории США не стерла с карты следы ее прошлого.

На Аляске до сих пор сохранились десятки географических названий русского происхождения, несмотря на то что она уже больше 150 лет принадлежит Соединенным Штатам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Геологической службы США.

На американских картах можно найти мыс Коврижка, остров Шапка, холмы Самовар и мыс Рукавицы. Многие из этих названий появились еще во времена, когда Аляска принадлежала Российской империи.

Например, мыс Коврижка расположен на острове Уналашка. Его название можно найти на карте российского мореплавателя Михаила Тебенькова, составленной в 1852 году. Остров Шапка у побережья полуострова Аляска получил такое имя из-за своей округлой формы.

У холмов Самовар в горах Святого Ильи своя история. Их назвал так американский исследователь Израэль Расселл в 1890 году — уже после того, как Аляска перешла под контроль США.

Русские названия встречаются и в других частях штата. На острове Унимак находится мыс Рукавицы, в Беринговом море — скалы Столбы, а на острове Кадьяк — гора и бухта Монашка.

Сохранились на карте и названия населенных пунктов: Головин, Шишмарев, Коцебу, Врангель и Русская миссия. Русские фамилии можно встретить также в названиях островов Баранова, Попова, Коровина и Чичагова, пролива Шелихова и озера Бочарова.

Правда, некоторые названия со временем изменились. Например, мыс Топор теперь называется Хэтчет-Пойнт, а скала Корабль — Шип-Рок.

Русские поселения появлялись на Аляске и спустя много лет после ее продажи. Переселившиеся туда старообрядцы основали Николаевск, Вознесенку, Раздольну и Качемак-Село. По данным исследований Калифорнийского университета, Николаевск появился в 1968 году — более чем через сто лет после перехода Аляски к США.

Аляска входила в состав Российской империи до 1867 года, после чего ее продали США.

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