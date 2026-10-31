Бывший Ирины Дубцовой занял у нее 8,5 миллионов рублей и сбежал за границу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Экс-бойфренд певицы увлекся криптовалютой и попросил денег «на развитие» — теперь он заблокировал Ирину во всех соцсетях и не выходит на связь.

Бывший возлюбленный певицы Ирины Дубцовой, предприниматель Дмитрий Ильин задолжал ей 8,5 миллиона рублей. Об этом сообщил StarHit.

Как выяснило издание, Ильин взял у нее в долг денег на развитие своих проектов. Теперь же он скрывается за границей и почти не выходит с бывшей на связь. По информации источников из окружения Дубцовой, несколько месяцев назад она рассчитывала решить вопрос миром, веря в обещания экс-бойфренда все вернуть. Он клялся и божился, что готов продать пентхаус в Самаре — и как только сделка состоится, он рассчитается с бывшей.

Увы, обещания так и остались пустыми — в итоге Ирина устала, что ее кормят «завтраками» и отношения между бывшими партнерами окончательно испортились. Дмитрий же перестал отвечать на звонки и заблокировал певицу во всех мессенджерах — с февраля он вообще не выходит с ней на связь.

Сама Ирина настроена решительно и хочет вернуть свои деньги.

Снова вместе? Слухи о воссоединении с Петренко

Между тем нынешние детали личной жизни артистки также время от времени подогревают интерес ее поклонников. Например, недавно фанаты заговорили о возможном примирении Ирины с другим экс-бойфрендом Иваном Петренко. Поводом для этих сплетен стала их встреча на одном из публичных мероприятий.

Впрочем, этот слух опровергла сама певица — по ее словам, встреча с Петренко была совершенно случайной, а все домыслы о мнимом возобновлении отношений появились на пустом месте.

«Это крупный корпоратив бьюти-гиганта, Иван там случайно, как и в моей жизни в принципе. Не выдумывайте», — прокомментировала она.

О Петренко она в целом говорит без особой теплоты, и на то есть свои причины. В мае 2026 года в сети активно обсуждалась публикация StarHit, в которой со ссылкой на анонимный источник сообщили, что тот «утомил певицу своим характером». А ведь еще в 2025 году о романе Дубцовой и Петренко говорили, как о серьезных отношениях. Тогда казалось, что у них и правда крепкая связь с заделом на будущее — обсуждалась возможная женитьба, а певица говорила, что готова родить ребенка от возлюбленного. Они жили вместе, Иван перевез к ней своих двоих детей, которых они воспитывали вместе, хоть это и сделало бытовые заботы труднее и объемнее. В итоге поведение мужчины по какой-то причине предельно утомило Дубцову, хотя о конкретном характере невыносимых для нее поступков источники не сообщали.

Лучший друг: какие отношения у Дубцовой с другим экс-бойфрендом

При этом с другим бывшим избранником, певцом Романом Черницыным у Дубцовой сохранились близкие отношения — экс-супруги продолжают тепло общаться и дружить, а также вместе проводить некоторые праздники. Сама Ирина не раз рассказывала, что Роман остается для нее близким человеком, которому она может доверить личные переживания и попросить совета в отношениях.

«Он мой лучший друг. Это тот человек, у которого я могу спросить совета касательно отношений с мужчинами», — поделилась она на телевизионном шоу Елены Малышевой.

Певица также с интересом следит за личной жизнью Черницына и не скрывает, что хотела бы видеть его счастливым. Иногда она даже подшучивает над бывшим супругом из-за отсутствия новой избранницы.

Прогорел в бизнесе и подался в крипту: чем занимается Ильин

Дубцова и Ильин же были знакомы задолго до официального объявления о романе — их общение и симпатия тянулись еще с 2013 года. Впервые артистка публично рассказала о них в декабре 2024 года, а в марте 2025 года она уже намекала, что дело идет к свадьбе.

О бизнес-делах Дмитрия Ильина известно далеко не все — ранее он торговал косметикой и парфюмерией, а в период пандемии COVID-19 запустил бренд санитайзеров и средств для рук White Hands. Тогда же он воспользовался популярностью своей девушки — она рекламировала его марку в соцсетях.

В итоге Ильин вышел из бизнеса и ликвидировал свое ИП. Чем он зарабатывал на жизнь во время романа с Дубцовой, остается тайной, но многие считают, что он увлекся криптовалютой. Так, информационный портал Блокнот-Волгоград в начале 2025 годр обратил внимание на сторис Ирины Дубцовой в соцсетях — там на кадр попал Дмитрий, внимательно разглядывающий что-то на экране. Взыскательные читатели распознали в картинке большое сходство с программой для межбиржевого арбитража криптовалют.

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