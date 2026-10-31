Не хватает мужа по ночам? Молодая жена Деревянко не выдерживает разлуки

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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Предпринимательница и артист связали себя узами брака чуть больше года назад.

Прошлым летом актер театра и кино Павел Деревянко женился на предпринимательнице Зое Фуць. Не так давно супруга звезды сериала «Беспринципные» заявила, что тяжело переживает расставание с артистом. О том, что случилось в звездной семье и как складывались отношения Павла и Зои, читайте в материале 5-tv.ru.

«Моя шкала скучания пробила потолок»: Фуць тяжело переживает расставание с Деревянко

В августе 2025 года Павел Деревянко женился на Зое Фуць, которая младше него на 14 лет. Многие недоброжелатели пары были уверены: их союз продлится недолго. Но, судя по всему, они ошибались. Спустя год семейной жизни чувства супругов ничуть не изменились. Зоя продолжает публиковать в соцсетях нежные посты, посвящая их мужу.

«Я официально заявляю: моя шкала скучания пробила потолок! Безумно не хватает наших совместных завтраков, веселых вечеров и долгих выборов, какой фильм посмотреть. Люблю тебя мой полярник и считаю дни до конца вахты!» — написала 36-летняя Фуць на своей странице в соцсети.

Поклонники Деревянко дружно решили, что он отправился в командировку на съемки нового проекта. Жест любимой женщины Деревянко не оставил. Вскоре после публикации Зои Павел также обратился к ней в соцсетях. 50-летний актер заверил супругу, что скоро будет рядом.

«Вахтерша ты моя ненаглядная. Жди совсем скоро, на короткую, пока, свиданку», — написал звезда кино.

Первая жена появилась в 49 лет: как Деревнко познакомился с Фуць

Фуць и Деревянко познакомились в социальных сетях. Инициатором общения была Зоя. Посмотрев сериал «Беспринципные», предпринимательница решилась написать актеру в личных сообщениях, прокомментировав в шутливой форме одну из его сцен с партнершей. Деревянко ответил. После чего они стали переписываться.

«Она написала мне об этом в личку с сообщением: „Ну что это за человек?“. Я что-то ответил, через год мы встретились, через два года у нас начались отношения», — рассказывал в одном из интервью Деревянко.

Долгое время пара не афишировала свои отношения. Все изменилось в мае 2025 года. Тогда Павел сделал Зое предложение руки и сердца прямо на стадионе «ВТБ Арена» перед началом футбольного матча. Свадьба состоялась через три месяца — в августе того же года. Церемония прошла в камерной обстановке, в кругу близких.

В то время для 49-летнего Деревянко брак с Фуць стал первым. Ранее актер десять лет встречался с юристом Дарьей Мясищевой. В этих отношениях у него появились две дочери: 16-летняя Варвара и 12-летняя Александра. Несмотря на это, до ЗАГСа Павел и Дарья так и не дошли. В 2020-м артист объявил о расставании с Мясищевой, заявив, что они смогли сохранить хорошие отношения ради детей.

Дизайнер одежды и мама двух ангелочков: кто такая Зоя Фуць

Зоя Фуць занимается дизайном одежды. У нее есть собственный бренд. Брак с Деревянко стал для предпринимательницы вторым. У нее есть двое сыновей — 14-летний Мирон и 13-летний Никос от предыдущего союза с бизнесменом Орестом Фуцем.

После развода дети остались жить с матерью. После свадьбы Павел стал частью этой большой семьи. Актеру удалось найти общий язык с сыновьями молодой супруги.

Выходы в свет и участие в реалити: как складывается семейная жизнь Деревянко и Фуць

После свадьбы Деревянко и Фуць стали активными участниками светской жизни: они регулярно посещают вечеринки и кинопремьеры, а также делятся подробностями своей личной жизни в социальных сетях.

В 2026 году супруги приняли участие в третьем сезоне реалити-шоу «Сокровища императора». Интересно, что выпуски с участием актера и его молодой жены собрали не только положительные отзывы, но и негативные. Некоторые зрители обратили внимание на своенравный характер Зои. Они посчитали, что Фуць давит на Деревянко и манипулирует им. Сам Павел вступился за супругу, заявив, что и он на самом деле не подарок, однако это не мешает им строить семью.

В сентябре 2026 года во время беседы с корреспондентом 5-tv.ru с места проведения распродажи вещей своего бренда Фуць сделала несколько намеков на то, что их семья готовится к пополнению. Ранее Павел также говорил, что хотел бы, чтобы у них с Фуць были общие дети.

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