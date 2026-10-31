Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Мальчик появился на свет в 2013 году.

Актриса Агата Муцениеце показала подросшего сына от Павла Прилучного Тимофея. Редким фото звезда сериала «Закрытая школа» поделилась в социальных сетях. Чем занимается подросток? С кем он живет после развода родителей? И как звезды боролись за Тимофея? Об этом читайте в материале 5-tv.ru.

Агата Муцениеце опубликовала редкое фото сына от Павла Прилучного

На снимке, которым Агата поделилась у себя в сторис, 13-летний подросток стоит в спортивном зале. Предположительно, артистка запечатлела сына во время тренировки. На молодом человеке черная футболка и черные шорты. Подписи гордая мама не оставила, но, несомненно, в личные сообщения получила массу восторженных комментариев. Ведь Тимофей заметно возмужал с тех пор, как Муцениеце в последний раз публиковала его снимок.

По данным СМИ, Тимофей увлекается спортом. Он занимается, в том числе, баскетболом.

Сын Агаты Муцениеце от Павла Прилучного. Фото: Instagram*/agataagata

Как Агата Муцениеце и Павел Прилучный боролись за Тимофея

Муцениеце и Прилучный развелись в 2020 году после девяти лет брака. В этом союзе у артистов родилось двое детей: в 2013-м сын Тимофей и в 2016-м дочь Мия. Расставание знаменитостей сопровождалось громким конфликтом — Агата обвиняла звезду сериала «Мажор» в домашнем насилии.

Позже отношения между актерами усугубились. В апреле 2024 года Муцениеце через суд потребовала от Прилучного увеличения алиментов на двоих детей вместо фиксированной суммы. Суд удовлетворил этот иск.

Через месяц, в мае 2024-го, в суд с иском об определении места жительства детей обратился уже Павел. Речь шла об Тимофее. Актер хотел, чтобы мальчик жил с ним. Судебные тяжбы длились около года.

Во время этого затяжного конфликта Тимофей переехал в дом к Прилучному. После этого, как рассказывала Агата, ее отношения с ребенком ухудшились. Артистка обвиняла бывшего супруга в манипуляциях. Она была уверена, что Павел настраивает Тимофея против нее. Павел все отрицал. По его словам, Тимофей сам захотел переехать к нему, так как мать якобы не уделяет ему должного внимания.

Муцениеце же настаивала, что Прилучным движет вовсе не забота о благополучии Тимофея, а лишь выгода. По ее словам, забрав ребенка к себе, он хотел снизить сумму алиментов.

В июле 2025 года суд постановил оставить Тимофея с Агатой. Вскоре подросток переехал обратно к ней. Защита Прилучного назвала решение несправедливым. После этого актер пытался оспорить вердикт, но Мосгорсуд отклонил его жалобу.

Как Агата Муцениеце и Павел Прилучный живут после развода

Постепенно конфликт бывших супругов сошел на нет. Летом 2026 года в интервью РИА Новости Прилучный заявил, что смог наладить нормальное общение с Муцениеце ради общих детей. По его словам, они даже живут рядом.

«Старшие дети живут рядом и всегда могут прийти к нам в гости, двери открыты», — уточнял артист.

Также, делясь подробностями своей личной жизни, Павел говорил, что старается уделять время и Тимофею, и Мии. Он может без проблем спланировать с детьми отпуск. Кроме того, Прилучный рассказывал, что сын и дочь всегда могут ему позвонить, он их выслушает и даст совет.

После развода Агата и Павел оба устроили свою личную жизнь. После расставания с Муцениеце у Прилучного, как писали СМИ, было несколько романов, но ничем серьезным они не закончились. В 2022 году звезда сериалов «Закрытая школа» и «Мажор» неожиданно объявил о свадьбе с коллегой по цеху, актрисой Зепюр Брутян.

Артисты познакомились еще в 2018-м: они вместе снимались в кинокартине «В клетке». После его развода они случайно столкнулись в торговом центре и начали общаться. Их отношения развивались стремительно: они поженились меньше чем через год после начала отношений.

В 2023-м году у Зепюр и Прилучного родился общий сын Микаэль. В многочисленных интервью Павел Прилучный с теплотой отзывается о нынешней супруге и говорит, что именно о такой женщине он и мечтал всю жизнь.

После громкого развода Агата Муцениеце долго скрывала свою личную жизнь. В 2024 году актриса подтвердила свои отношения с заслуженным артистом России, музыкантом-виртуозом Петром Дрангой. Пара появилась вместе на премьере фильма «Братья»: на красной дорожке они поцеловались.

Спустя полгода, во время судебных тяжб с Прилучным, Петр сделал предложение Агате. А в конце лета 2025-го они сыграли пышную свадьбу в Подмосковье. В декабре того же года на свет появилась их общая дочь — Вера. Многодетная мама не показывает фотографии младшей дочери. Вероятно, Петр, который сам предпочитает закрытый образ жизни, против этого.

Ранее Агата Муцениеце и Петр Дранга рассказали корреспонденту 5-tv.ru о семейных расходах после рождения дочери. Супружеская пара ограничивает себя.

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