Не теряя ни минуты: сотрудники Госавтоинспекции спасли ребенку жизнь

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко;Telegram/ Ирина Волк/ IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

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Малыш задыхался в пробке.

В Амурской области сотрудники Госавтоинспекции спасли ребенку жизнь. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем официальном Telegram-канале.

«Для родителей этого годовалого малыша минута в пробке казалась вечностью, ведь их ребенок задыхался», — написала Ирина Волк, добавив, что, заметив на дороге сотрудников Госавтоинспекции, встревоженные родители поспешили обратиться к ним за помощью.

Те, в свою очередь, не теряя ни минуты, посадили мальчика с матерью в машину и доставили их в медучреждение.

«Включив специальные звуковые и световые сигналы, они показали, что доставили ребенка в Амурскую областную детскую клиническую больницу, где передали медикам», — добавила Ирина Волк, опубликовав соответствующее видео.

Спустя пару дней после этого инцидента по телефону доверия УМВД России по Амурской области поступило обращение от родителей мальчика. Они поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за оперативную помощь в спасении сына. С ребенком все в порядке, угрозы его жизни нет. Также родители выразили благодарность медикам.

Ранее в Хабаровске спасли грудного ребенка, которого мать оставила в запертой машине.

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