Болезнь подкрадется незаметно: у каких врачей провериться после 55, 60 и 65 лет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Многих «возрастных проблем» можно избежать, если заранее выявить заболевание.

С возрастом следить за здоровьем становится особенно важно. Даже если пожилой человек чувствует себя хорошо, некоторые болезни могут протекать почти незаметно. Характерные возрастные проблемы — повышенное давление, сахарный диабет, сосудистые и онкологические заболевания — можно заметить лишь тогда, когда они уже перешли в запущенную стадию.

Чтобы этого избежать и выявить болезни заранее, нужно регулярно проходить медицинский чекап — комплексную проверку организма. Причем перечень конкретных исследований различается после преодоления рубежей в 55, 60 и 65 лет. Об этом KP.RU рассказала врач-геронтолог Анна Шелобанова.

По словам эксперта, регулярный чекап после 55-65 лет — это инвестиция в здоровую старость.

«Я рассматриваю регулярный чекап после 55-65 лет как инвестицию в качество жизни. Уже необходимо не просто выявлять и лечить болезни, а определять риски и по возможности ими управлять, не просто продлить жизнь, а сохранить ее качество, автономию и, что самое главное, ясность ума», — объяснила Шелобанова.

После 55 лет: сахар, холестерин и онкология

После 55 лет особенное внимание важно уделить сердцу, сосудам, а также уровню сахара и холестерина и профилактике онкологических заболеваний. В базовый перечень исследований обязательно включить общий анализ крови и мочи, проверку уровня глюкозы и холестерина, электрокардиограмму, флюорографию или рентгенографию грудной клетки, проверку зрения, слуха и внутриглазного давления, а также анализ кала на скрытую кровь.

Также важно проходить исследования в области мужского и женского здоровья. Женщинам — посещать гинеколога и проходить цитологическое исследование шейки матки, а также обследование груди у маммолога.

Мужчинам, достигшим 55-летнего возраста, следует проверять уровень ПСА — простатического специфического антигена. Этот показатель используется, чтобы оценить риск заболеваний предстательной железы.

Проверить кости на прочность: как избежать остеопороза после 60 лет

После 60 лет к стандартному перечню обследований могут добавляться исследования костной ткани — например, так называемая денситометрия. Это специальная проба плотности костей и оценки вероятности остеопороза — очень частого недуга у пожилых. Если проглядеть эту болезнь, то кости станут хрупкими и повысится риск переломов даже от небольших случайных ударов и толчков или от давления на кости.

Исследования полового здоровья остаются актуальными — женщинам при наличии соответствующих показаний может быть назначено внеочередное обследование органов малого таза, а мужчинам важно продолжать контролировать состояние предстательной железы и посещать уролога.

После 60-летнего рубежа становится еще важнее отслеживать уровень сахара и холестерина — обмен веществ становится медленнее.

Сохранить ясный ум: почему после 65 лет важно следить за здоровьем мозга

После 65 лет проводятся не только физиологические, но и нейропсихологические исследования. Как ранее писал 5-tv.ru, с возрастом растет риск развития когнитивных нарушений –деменции или болезни Альцгеймера. Очень большую роль играют проверки памяти, внимания, равновесия и координации движений. Такие обследования помогают точно оценить когнитивные функции.

Также следует проверять зрение и слух, регулярно контролировать давление. Еще больше возрастает важность онкологических обследований.

Независимо от конкретного возраста ключевыми обследованиями в рамках чекапа для пожилых людей Анна Шелобанова считает контроль артериального давления, тесты на уровень холестерина и триглицеридов, а также скрининг онкологии — колоноскопию, маммографию/ПСА и проверку плотности костей.

По ее словам, очень важно не верить в миф о том, что «в пожилом возрасте обследоваться поздно». Это заблуждение не просто бессмысленно, но и опасно. Современная медицина позволяет не только продлевать жизнь человека, но и сохранять его самостоятельность, дееспособность и ясность ума. Многие процессы, которые люди считают неизбежной старостью, на самом деле являются последствиями вовремя не выявленных заболеваний.

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