Власть сцепилась с властью: Последние новости о ситуации с госпереворотом в Польше

Фото, видео: Reuters/Slawomir Kaminski/Agencja Wyborc; x.com/PaulaPore, PHorczak, 5-tv.ru

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Президент Кароль Навроцкий экстренно прервал зарубежную поездку после обострения конфликта вокруг Конституционного трибунала. У здания суда вспыхнули протесты, полиция задержала троих человек.

Президент Польши Кароль Навроцкий прервал официальный визит в Сенегал и экстренно прилетел в Варшаву из-за ситуации, которую уже окрестили попыткой госпереворота. Резко накалилась обстановка вокруг Конституционного трибунала. Толпа протестующих едва не раздавила лидера страны у входа в здание суда — люди не давали ему пройти внутрь. Ситуацию спасла слаженная работа охранников.

Как прежде писал Навроцкий в соцсетях, в трудный момент он «должен быть в Польше». По возвращении он планировал встретиться с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским.

На территории трибунала бушуют протесты. Оппозиция и представители судебной системы говорят о попытке властей подчинить себе государственный институт. К вечеру 30 октября ситуация приблизилась к критической: к зданию пришли полицейские, готовые разгонять толпу силовыми методами. На сайте суда появилось заявление о приостановке полномочий председателя Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартломея Соханьского.

Бунт вспыхнул не внезапно: с чего начался раскол в Польше

Противостояние началось со спора о том, как назначать судей трибунала и кому его возглавлять. В начале сентября сейм выбрал судьей экс-министра из кабинета премьер-министра Дональда Туска — Марчина Берека. Навроцкий не принял присягу у Берека и еще двух выдвинутых парламентом кандидатов. Председатель трибунала Свенчковский в свою очередь не допустил избранных судей к работе.

Сторонники Туска требуют соблюдения правовых норм. По словам премьера, возвращение верховенства закона — обязанность властей. Он признал, что процесс идет непросто, временами бывает болезненным и требует твердых действий, но подчеркнул, что «другого пути нет». Оппоненты — представители оппозиционной партии «Право и справедливость» (PiS) — обвиняют правительство в стремлении контролировать независимые институты.

На фоне противостояния министр юстиции и генпрокурор Вальдемар Журек призвал правоохранителей нарастить меры безопасности возле суда. Троих задержали. В ходе столкновений в полицейских летели разные предметы.

Кто встал во главе Конституционного трибунала

Судья Анна Корвин-Петровская объявила, что принимает руководство на себя. Поводом она назвала отказ двух руководителей трибунала допустить четырех избранных сеймом судей к общему собранию. В обоснование Корвин-Петровская сослалась на закон об организации и порядке работы Конституционного суда: он позволяет передать обязанности судье с самым долгим стажем. В ответ на странице трибунала в соцсетях появилось заявление о незаконном захвате сайта.

Вице-председатель Соханьский заявил, что не понимает происходящего и законных оснований для вмешательства в работу трибунала не видит. Он пожаловался, что оказался перед запертыми воротами трибунала — а вокруг силовики, экипированные так, как для подавления демонстраций. Происходящее Соханьский назвал государственным переворотом.

С ним согласен и депутат Европарламента Аркадиуш Мулярчик. Он написал на своей странице в соцсети X, что силы, действующие от имени нынешнего правительства, незаконно проникли в Конституционный трибунал и препятствуют доступу законно назначенных судей. Также Ярослав Качиньский, лидер PiS, резко раскритиковал происходящее и назвал это «очередным шагом в продолжающемся госперевороте».

Послы Польши в Румынии и Китае ушли в отставку из-за кризиса

Об уходе с постов на фоне ситуации вокруг Конституционного суда заявили послы Польши в Румынии Павел Солох и в Китае — Якуб Кумох. Свое решение Солох объяснил попыткой незаконного захвата трибунала. Он заявил, что более не может исполнять свои обязанности.

Кумох также объявил об уходе с похожей формулировкой. Глава польского МИД Радослав Сикорский, комментируя это решение, заявил, что принял к сведению «непрофессиональное завершение» его миссии.

Как спор превратился в политический кризис

За конфликтом вокруг трибунала стоит более глубокое противостояние между кабинетом Туска и силами, поддерживающими Навроцкого. На выборах в парламент 2023 года PiS набрала 35,38% голосов, но самостоятельно сформировать правительство не смогла. Коалиция во главе с Туском объединила несколько партий и получила мандат на создание кабинета. Президентские выборы в июне 2025 года выиграл Навроцкий, которого поддерживала PiS.

С тех пор глава государства и правительство не раз расходились в оценках кадровых назначений и полномочий госорганов. Обе стороны обвиняют друг друга в стремлении подчинить независимые институты политическим интересам.

Политический хаос: к чему ведет конфликт польских властей

Фото, видео: Reuters/Agencja Wyborcza.pl-tv.ru; 5-tv.ru

О борьбе за то, кто будет «царем горы», в интервью 5-tv.ru заявил политолог, экс-директор Российско-польского центра диалога и согласия Юрий Бондаренко. По его словам, в стране действуют две ведущие партии: «Гражданская платформа» премьера Дональда Туска, ориентированная на Берлин и Брюссель, и «Право и справедливость», которую возглавляет президент Навродский, а фактически руководит Ярослав Кочинский. Обе силы русофобские, и одна другой в этом не уступит. По мнению эксперта, Туск стремится захватить все возможные институты власти.

«Телевидение захвачено. На очереди Конституционный трибунал, Конституционный суд… Атака продолжится на Народный банк Польши, то есть наложить лапу на все золотовалютные резервы, подчинить его правительству, и на оставшиеся вершины власти», — уверен он.

Бондаренко отметил, что варшавские пертурбации, несмотря на шум, мало влияют на окружающий мир. России они не грозят: обе ведущие партии русофобские и поддерживают украинский режим, хотя большинство простых поляков настроены антибандеровски и антиукраински.

Политолог напомнил об особенности Польши: левых в традиционном понимании там нет, есть только правые. Третья сила — польские националисты из «Конфедерации польской короны» и партии «Корона», настроенные антибрюссельски, но не русофобы. Каждый год 11 ноября они проводят марши в день независимости, и их постоянно пытаются спровоцировать.

Две правящие партии, по словам эксперта, боятся, что на ближайших выборах к власти придут эти националисты. Поэтому вопрос, кто подомнет под себя трибунал, значения не имеет — это внутренние дела Польши. Главное, считает политолог, случится 11 ноября, когда пройдет марш польских националистов.

Игра не в интересах народа: кризис в Польше стал частью большой геополитической игры

Фото, видео: Reuters/ Agencja Wyborcza.pl; 5-tv.ruО причинах войн властных структур в Польше высказался политолог Вадим Сипров. По его мнению, нынешняя ситуация возникла стараниями элит, ориентированных на ось Лондон — Брюссель.

Эксперт обратил внимание на совокупность обстоятельств: президента Навроцкого не было в стране, а события совпали по времени с выборами в США, изменением американской позиции по Украине и предстоящим саммитом АТЭС в китайском Шэньчжэне, где, вполне возможно, глава Белого дома Дональд Трамп, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудят контуры нового миропорядка — причем без участия европейцев.

Польша, отметил Сипров, в силу своего геополитического положения нужна для дестабилизации ситуации и срыва конструктивного разговора между тремя мировыми лидерами.

«Польская карта разыгрывается сейчас не поляками и не в интересах поляков. Понятно, по каким причинам. Это одно из новых полей в большой геополитической игре», — заявил он.

Если называть вещи своими именами, предположил эксперт, за попыткой переворота стоит Лондон: у англичан есть на кого опереться внутри Польши, где в разное время была сильна пробританская партия, представлявшая один из векторов элитных групп. При этом Сипров напомнил, что поляки в основном традиционалисты, поэтому в стране сильны позиции партий, ориентированных на Ватикан. Достаточно крепка и проамериканская партия — со времен выхода Польши из социалистического лагеря. В итоге, заключил политолог, возможности игроков склонить ситуацию в свою пользу сейчас примерно равны.

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