Мошенники придумали новую схему обмана россиян под предлогом перерасчета пенсий

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Проявлять осторожность необходимо при каждом звонке с незнакомого номера.

Злоумышленники выманивают у россиян доступ к порталу госуслуг под предлогом записи на прием в Социальный фонд для перерасчета пенсий из-за якобы неучтенного стажа. О новой уловке аферистов журналистам РИА Новости рассказал сенатор Артем Шейкин.

Схема выглядит так: человеку звонят, называются сотрудником Соцфонда и обещают прибавку к пенсии за неучтенный стаж. Затем жертве предлагают записаться на прием, а для подтверждения просят продиктовать код из СМС. В действительности этот код нужен для входа в личный кабинет.

По словам парламентария, уловка выглядит убедительно, поскольку деньги переводить не просят — лишь приглашают посетить официальное учреждение. Однако захват учетной записи создает риск доступа к персональным данным и документам, которые потом могут использовать для дальнейших махинаций.

Шейкин призвал граждан немедленно прекращать разговор при просьбе назвать одноразовый код или пароль. Если код уже сообщили, нужно немедленно сменить пароль от аккаунта на портале госуслуг, завершить посторонние сеансы или обратиться во Многофункциональный центр (МФЦ) для восстановления доступа.

Ранее 5-tv.ru предупреждал, что оставленная в банкомате чужая карта тоже может быть частью мошеннической схемы с ложным обвинением в краже. Злоумышленники намеренно оставляют пластик в устройстве и ждут, пока ее заметит прохожий. Стоит забрать находку, тут же появится «владелец» с сообщниками — они будут давить и требовать денег, чтобы избежать полиции.

Специалисты советуют не извлекать карту, не нажимать кнопки и не проверять баланс. Вместо этого нужно позвонить в банк по номеру на банкомате и сообщить о находке. Если карта уже у вас, следует связаться с кредитной организацией и дождаться сотрудника. При появлении мнимого владельца лучше предложить ему вызвать полицию.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.