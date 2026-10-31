«Мне можно все»: звезда «Сладкой жизни» раскрыла секрет похудения на 30 кг

Фото: Instagram*/ shumakova_masha

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По мнению актрисы, главная проблема диет — отсутствие свободы выбора.

Сбросить 30 килограммов лишнего веса без жестких ограничений и даже сохранив любимые десерты в рационе реально. Об этом заявила 37-летняя российская актриса Мария Шумакова в личном Telegram-канале. Для нее ключом к успеху стали не изнуряющие диеты, а умение не переедать и отсутствие запретов.

«С тех пор как я убрала запреты, у меня появилась свобода выбора. Я понимаю, что мне можно все. Я могу есть пиццу, шоколад, пирожные. Мне не нужно успевать съесть все это сегодня, потому что завтра я снова смогу себе это позволить», — отметила звезда сериала «Сладкая жизнь».

Шумакова добавила, что после отказа от строгих рамок калорийные продукты стали гораздо гармоничнее вписываться в ее рацион. Именно это помогло сохранить фигуру и поддерживать желаемый вес.

Актриса призналась, что самые сильные переедания случались у нее накануне «дня новой жизни» — того самого момента, когда она решала начать худеть и полностью исключить сахар. Перед этим она ела все подряд, потому что совсем скоро гастрономические радости якобы станут невозможными.

Артистка убедилась, что для снижения веса необходим дефицит калорий, и количество сладкого, жирного и других калорийных продуктов по-прежнему имеет значение. Но когда человек понимает, что может спокойно съесть пирожное, у него не возникает необходимости съедать их все за раз перед диетой. Желание заедать эмоции и сметать сладкое ночью тоже постепенно слабеет.

«Ты начинаешь договариваться с собой: „Я хочу пирожное — хорошо, я его съем. Возможно, половину. Например, завтра утром или в обед, после основного приема пищи“. Не потому, что сегодня нельзя. А потому, что ты можешь выбрать, когда и сколько тебе хочется», — подчеркнула Шумакова.

Таким образом, заключила актриса, запретные блюда, перед которыми так трудно устоять, становятся просто едой. В этом и заключается разница между очередной попыткой сесть на диету и формированием пищевого поведения, которое действительно помогает худеть и удерживать результат.

И все же во избежание рисков похудение должен контролировать специалист — иначе можно себе навредить. Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Юлия Такшина призналась, что в 17 лет довела себя до анорексии. Толчком послужила критика со стороны родного брата, который отметил, что девушка поправилась. После этого она резко ограничила питание: оставила только тарелку вареной фасоли и килограмм яблок в день. Вес упал с 56 до 39 килограммов. Все закончилось больницей и прямой угрозой жизни.

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