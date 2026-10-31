Навроцкого чуть не придавили у входа в Конституционный трибунал Польши

Навроцкого едва не придавили у входа в Конституционный трибунал Польши

Фото, видео: Reuters/Dawid Zuchowicz/Agencja Wyborcza; x.com/MaciejBerek; 5-tv.ru

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Главе государства пришлось буквально пробиваться через плотную толпу, пока охрана пыталась расчистить ему путь.

Президента Польши Кароля Навроцкого едва не придавили у входа в Конституционный трибунал в Варшаве. Глава государства оказался зажат в плотной толпе, когда пытался попасть в здание суда.

Как рассказал «Известиям» журналист Данил Корниенко, ситуация обострилась с приездом президента.

«Полиция перекрыла проход и оттесняет толпу назад — начинается давка. <...> Обстановка остается напряженной, и пока никто не собирается расходиться», — сообщил он.

На записи, опубликованной в соцсети X судьей Конституционного трибунала Мацей Берек, видно, как вокруг Навроцкого смыкаются люди. Президента хватают за пиджак и пытаются оттеснить от входа. Охране приходится буквально прокладывать ему путь через собравшихся.

У дверей трибунала ситуация становится еще напряженнее: Навроцкого пытаются остановить, начинается давка, а сопровождающие президента сотрудники Службы охраны государства пытаются провести его внутрь.

Навроцкий приехал к Конституционному трибуналу вскоре после возвращения в Варшаву. Ради этого он прервал поездку в Сенегал и развернул самолет после резкого обострения политического кризиса вокруг суда.

Поводом стало решение о приостановке полномочий председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартломея Соханьского. После этого у здания суда собрались протестующие, территория оказалась под усиленной охраной полиции, а несколько участников акции были задержаны.

Конфликт вокруг трибунала стал очередным витком многолетнего противостояния между правительством премьер-министра Дональда Туска и консервативным лагерем, который поддерживает Навроцкого. Туск настаивает на необходимости восстановления независимости судебной системы, тогда как его оппоненты называют происходящее незаконным вмешательством в работу Конституционного трибунала.

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