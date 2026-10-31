Эстетика вне политики: западная молодежь без ума от Советского Союза

Фото: legion-media/Jack Sullivan

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Тик-токи под гимн СССР, кадры заброшенных зданий и образы по моде 70-х собирают миллионы просмотров.

Спустя почти сорок лет после распада СССР на Западе ширится круг молодых поклонников советского наследия. Об этом в своей колонке для The Spectator написал британский журналист Иво Делингпол. По его словам, увлечение во многом аполитично: Владимира Ленина и Иосифа Сталина по-прежнему защищают немногие, а вот советская культура и стиль уверенно вошли в моду — от возвращения образа славянской куклы до школьников, снимающих тикток под гимн СССР, и вирусных роликов с заброшенными зданиями коммунистической эпохи.

Образы СССР узнаваемы: хватает секунды, чтобы опознать советское здание, одежду или плакат. Современный Запад с его смешением стилей проигрывает — у него нет объединяющей гражданской идентичности. Советский «бренд» впереди с большим отрывом. Авторы контента соцсетей знают, что ролики в данной эстетике гарантированно наберут миллионы просмотров.

Музыкальным символом нового веяния стала белорусская постпанк-группа Molchat Doma. Их треки часто используются в качестве звуковой дорожки видеотрендов.

«Обезоруженная и оголенная, лишенная своей политической идеологии, советская эстетика стала безоговорочно крутой для зумеров. Увлечение советским мало отличается моды молодых людей на церковь», — заявил журналист.

По мнению Делингпола, пресытившись потребительскими излишествами, человек начинает жаждать чего-то более простого, душевного и основательного. Простота СССР, представленная на страницах в соцсетях, выглядит как манящий грубоватый параллельный мир с плохими стрижками, самодельной водкой, борщом, «Ладами» и волосатыми мужчинами, потеющими в банях.

Возможно, добавил автор, преувеличение — утверждать, что мода на спецодежду символизирует нацию начинающих стахановцев, но она перекликается с настроениями поколения, которое жаждет найти свое место в жизни и работу, но чувствует, что правящий класс списал его со счетов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пользователи интернета обнаружили ранее незамеченный символ на флаге СССР — звезду над серпом и молотом. Пост с этой информацией в соцсети X набрал более трех миллионов просмотров и вызвал жаркие споры. Многие комментаторы из разных стран заявили, что не помнят звезду на знамени, хотя и родились в Советском Союзе. Что это — массовая ошибка или эффект Манделы?

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