«Прерываю полет»: Навроцкий срочно возвращается в охваченную кризисом Варшаву

Фото: www.globallookpress.com/ IMAGO/Emmi Korhonen

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Президент намерен встретиться с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским.

Президент Польши Кароль Навроцкий экстренно прервал поездку в Сенегал и возвращается в Варшаву на фоне кризиса вокруг Конституционного трибунала.

«В такой момент президент должен быть в Польше. Прерываю полет в Сенегал. Возвращаюсь», — заявил Навроцкий.

Ситуация обострилась после появления полиции на территории Конституционного трибунала и сообщений о приостановлении полномочий его председателя Богдана Свенчковского и заместителя Бартоломея Соханьского.

В полиции объяснили свое присутствие вопросами безопасности. Правоохранители сообщили, что получили обращения из-за продолжающихся протестов и возможной угрозы судьям и сотрудникам суда. При этом в ведомстве подчеркнули, что сотрудники не входили непосредственно в здание.

На фоне протестов троих человек задержали после проникновения на территорию трибунала и бросков опасных предметов в полицейских.

Депутат Европарламента Аркадиуш Мулярчик назвал происходящее государственным переворотом. По его словам, силы, действующие от имени правительства, незаконно вмешались в работу Конституционного трибунала.

Премьер-министр Дональд Туск, напротив, заявил, что власти восстанавливают верховенство права после периода, который он связывает с политикой партии «Право и справедливость».

После возвращения в Варшаву Навроцкий намерен встретиться с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским.

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