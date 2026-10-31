Принесли пальто и отправили домой: как Хаббард узнал об освобождении из колонии в РФ

Хаббард заявил, что ему перед освобождением из колонии принесли пальто и отправили домой

Фото: Reuters/Umit Bektas

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Американец провел в заключении более четырех лет.

Американец Стивен Хаббард, отбывавший в России наказание по делу о наемничестве, вышел на свободу. За его плечами более четырех лет заключения. В Кремле решение президента РФ Владимира Путина объяснили гуманными мотивами, а глава Белого дома Дональд Трамп охарактеризовал случившееся как «большую и важную сделку для США».

Подробностями своего освобождения 74-летний Хаббард поделился с журналистами The New York Times (NYT). По собственным словам, он понял, что скоро окажется на воле, в середине октября: в камеру зашел охранник с новым пальто в руках и произнес по-английски одно слово — «Домой».

«Мне уже много раз говорили, что меня освободят. Так что я просто жду: если это произойдет — значит, так тому и быть, в это можно будет поверить. А если нет — ну что ж, ничего страшного», — сказал он, описывая свою реакцию на слова охранника.

Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев на встрече со Стивеном Хаббардом в Петербурге. Reuters / Obtained by Reuters

Связаться с сыном на Кипре Хаббарду позволили один раз. Примерно раз в полгода он передавал весточки родным и получал ответы через посольство США. Русского языка заключенный не знал и почти ни с кем не разговаривал. В неволе американец читал: среди книг, которые ему выдали, были Новый Завет на английском, история Англии и учебник английского для учеников восьмого класса.

«Но все это было на английском, так что это было хорошо», — добавил Хаббард.

Путь домой лежал через Москву: из колонии № 12 в Мордовии Хаббарда сначала доставили в столицу, где он задержался на пять дней, а оттуда — в Петербург.

Стивен Хаббард ждет встречи с Дональдом Трампом в Белом доме: освобождением он, по собственному мнению, обязан именно президенту. Американец также надеется, что его выход на свободу поможет улучшить отношения Москвы и Вашингтона и вернет домой других соотечественников.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как спецпосланник США Стивен Уиткофф прокомментировал ситуацию с Хаббардом.

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