В Польше происходит госпереворот: протесты дошли до Конституционного трибунала

Фото, видео: TASS/Zuma/Jaap Arriens; 5-tv.ru

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Оппозиционеры проникли в здание Конституционного трибунала и мешают работать назначенным судьям.

О государственном перевороте в Польше заявил депутат Европарламента Аркадиуш Мулярчик. Об этом он написал на своей странице в соцсети X. По его словам, президент страны Кароль Навроцкий, который находился с официальным визитом в Сенегале, отменил все дела и направился обратно в Варшаву.

«В Польше происходит государственный переворот. Силы, действующие от имени нынешнего правительства, незаконно проникли в Конституционный трибунал и препятствуют доступу законно назначенных судей. Президент Польши срочно прерывает свой зарубежный визит и возвращается в Варшаву», — сообщил Мулярчик.

Тем временем польская полиция вошла на территорию Конституционного трибунала, передает Polsat. На сайте ведомства появилось объявление о приостановлении полномочий председателя Богдана Свенчковского и вице-председателя Бартоломея Соханьского.

В пресс-службе полиции Варшавы сообщили, что в управление поступило обращение генпрокурора Вальдемара Журека с просьбой уделить особое внимание безопасности трибунала из-за продолжающихся протестов. Одновременно пришло письмо от судьи трибунала, в котором говорилось о вероятности угрозы жизни и здоровью судей и сотрудников ведомства.

Ранее полиция Варшавы заявила о задержании трех человек, которые проникли в здание Конституционного суда и бросали в полицейских опасные предметы.

Как сообщил руководитель кабинета президента Польши, после возвращения из Сенегала Кароль Навроцкий встретится с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским. Премьер-министр Дональд Туск заявил, что восстановление верховенства права — долг властей. По его словам, после многих лет беззакония со стороны партии «Право и справедливость» (PiS) этот процесс требует решительных действий.

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