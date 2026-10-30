«Челентано живет во мне»: Ревва воплотил детскую мечту новом мюзикле

Фото, видео: legion-media/Usoev Gennady; 5-tv.ru

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Однако для этого шоумену надо было освоить сразу несколько сценических профессий.

В Москве прошла открытая репетиция мюзикла «Все будет Челентано!» перед премьерой, которая состоится 6 ноября в театре МДМ. Корреспондент 5-tv.ru пообщался с исполнителями главных ролей — певицей Анастасией Стоцкой и комиком Александром Реввой.

Стоцкая призналась, что ее героиня Рита во многом похожа на нее саму. По словам артистки, это девушка с характером, которая привыкла все контролировать, но в глубине души мечтает о любви и приключениях.

«Это чисто я абсолютно. В душе мечтает о настоящей любви и о приключениях», — рассказала певица.

Она добавила, что в каждую свою роль старается вложить частичку себя, и эта роль не стала исключением. При этом Стоцкая осталась довольна работой с Александром Реввой и отметила, что он быстро освоился в новом для себя жанре.

«Он артист немножко другого жанра, но тем не менее очень легко вписался в наш коллектив и вообще очень органично чувствует себя на сцене. Он замечательный», — поделилась впечатлениями Стоцкая.

Для Реввы участие в мюзикле стало исполнением давней мечты. Артист рассказал, что всегда хотел попробовать себя в этом жанре.

«Я всегда мечтал одновременно говорить, петь и танцевать. Вот эта мечта сбылась», — признался шоумен.

Особое место в его жизни занимает творчество Адриано Челентано. Ревва рассказал, что полюбил итальянского артиста еще в детстве, когда впервые посмотрел фильм «Укрощение строптивого». По его словам, даже в его сценическом образе Артура Пирожкова есть черты знаменитого певца.

«Вы знаете, Челентано во мне живет уже много-много лет», — отметил он.

При этом новая роль оказалась для шоумена непростой. Ему пришлось учиться одновременно исполнять песни, танцевать, произносить реплики и запоминать перемещения по сцене.

«Я только либо говорил, либо танцевал, либо пел. А тут и петь, и танцевать, и говорить, и еще пластически запомнить, где ты стоишь, куда ты уходишь. Очень много информации связано с мозгом, с телом одновременно и с голосом», — объяснил Ревва.

Мюзикл «Все будет Челентано!» рассказывает о любви и необычной афере, которая выходит из-под контроля. Действие происходит в Сочи в 1985 году. Главный герой хочет впечатлить девушку и обещает привезти на День города самого Адриано Челентано. Новость быстро распространяется по курорту, и молодому человеку приходится придумывать план, чтобы не оказаться разоблаченным.

В основу постановки легли 20 известных песен итальянской и французской эстрады. Над спектаклем работает команда продюсера Дмитрия Богачева и режиссера Нины Чусовой.

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