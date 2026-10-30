Военные собрали целую коллекцию обезвреженных по пути в Алешки боеприпасов и дронов

Фото, видео: 5-tv.ru

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Саперы продолжают расчищать маршрут гуманитарной колонны, по которому должны доставлять продукты и эвакуировать жителей.

Российские военнослужащие организовали импровизированную выставку из сбитых беспилотников и боеприпасов, обезвреженных при подготовке маршрута гуманитарной колонны в Алешки, рассказал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

На площадке представлены различные образцы БПЛА, в том числе «Корнеты» и «Мэвики». Некоторые аппараты разобрали по частям, чтобы наглядно показать их устройство.

Рядом военные разместили боеприпасы, найденные и обезвреженные по пути следования гуманитарной миссии.

«Здесь лежит все, что было обезврежено при проведении подготовки, очистки маршрута гуманитарной колонны», — рассказал командир саперного подразделения с позывным Туман.

По его словам, только на одном небольшом участке дороги в Алешках обнаружили более 150 боеприпасов с неконтактными датчиками цели.

«Хаотично, бессистемно все было разбросано», — отметил военнослужащий.

Туман подчеркнул, что основная проблема заключается не только в сложности разминирования, но и в том, что такие участки становятся опасными для мирных жителей.

«Здесь проблема не в том, чем минируют, а в том, что мирному населению невозможно передвигаться по городу», — сказал он.

Саперы регулярно расчищают проходы, чтобы обеспечить доставку продуктов и эвакуацию жителей. Однако, по словам командира подразделения, эти маршруты приходится проверять снова.

Во время одной из таких работ погиб российский военнослужащий.

«Погиб при разминировании подготовленный военнослужащий в экипировке. Представляете, что с мирным населением?» — добавил Туман.

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