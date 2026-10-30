«Это зверство»: Елена Товстик возмутилась решению суда оставить детей с отцом-изменщиком

Фото: Instagram*/elenatovstik

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А Роман Товстик считает, что его наследники живут сейчас как в детдоме.

Бывшая жена бизнесмена Романа Товстика Елена была шокирована решением Пресненского районного суда оставить детей с экс-супругом. По мнению женщины, дети лишаются матери, которая, как она подчеркнула, вложила всю себя в материнство. Елена считает, что дети должны остаться с ней, а также выступает против их проживания с новой избранницей бывшего супруга Полиной Дибровой. Об этом она сообщила корреспонденту Super.ru.

«Это зверство — лишить моих детей матери, здоровой, которая заботилась о них, которая 20 лет вложила в материнство, в эту семью, в эту жизнь. Это как их сдать в детдом и отдать чужому человеку, какой-то сожительнице, которая ничего не сделала для этого. Дети должны оставаться с мамой. Мама — это святое», — высказалась Елена.

Товстик, в свою очередь, заявил в суде, что хочет жить со всеми шестью детьми, потому что в доме бывшей супруги наследникам не хватает родительского внимания, поскольку большую часть времени они проводят с нянями. По словам бизнесмена, он пытался договориться с Еленой без судебного разбирательства, но прийти к соглашению не удалось.

«Живут с нянями, меня туда не пускают, живут, как в детском доме. Агата (младшая дочь) шарахалась от меня, как от огня, когда я приехал к Елене домой. Агата сказала, что мама запретила ей со мной общаться. Хотел договориться без судов и прочего, но Елена была против», — сообщил предприниматель.

При этом Елена хочет воссоединиться с бывшим мужем. Однако в вопросе воспитания детей позиции супругов расходятся: Роман настаивает на совместном проживании со всеми наследниками, а Елена выступает против решения суда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшая жена бизнесмена Романа Товстика Елена заявила, что он забрал их дочь Алису из школы в нарушение установленного судом порядка общения с ребенком. По словам женщины, предприниматель оказывает на девочку психологическое давление, чтобы она захотела жить с отцом. Елена сообщила, что написала на бывшего супруга заявление в полицию.

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