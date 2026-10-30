Лантратова подвела итоги масштабной гуманитарной миссии в Алешках

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Омбудсмен рассказала, что все необходимые вещи были доставлены жителям города.

В Алешках Херсонской области состоялась масштабная гуманитарная миссия, организованная при координации первой леди США Мелании Трамп. Об этом рассказала уполномоченная по правам человека РФ Яна Лантратова.

По ее словам, перед проведением операции российская и украинская стороны согласовали порядок ее организации и подписали соответствующие документы на русском и украинском языках.

«У нас прошли переговоры. Сегодня была организована большая колонна. Прежде всего, был заключен и был договор о режиме перемирия, который был полностью соблюден все эти дни, не было ни одного инцидента, и мы организовали большую гуманитарную колонну», — отметила омбудсмен.

Перед отправкой помощи специалисты уточнили у местных жителей, в чем они нуждаются. В Алешки доставили продукты питания, медикаменты, средства гигиены, топливо, воду и другие необходимые вещи. Одновременно организовали вывоз людей, которые хотели покинуть город.

По словам Лантратовой, для этого подготовили 25 автобусов большой вместительности, а также отдельный транспорт для лежачих пациентов. В гуманитарной миссии участвовали более 50 врачей и фельдшеров, кроме того, для эвакуации домашних животных выделили специальный автобус. На месте также работали девять машин скорой помощи.

«Все необходимое было нами организовано и доставлено для жителей Алешек. <…> Был организован отдельный автобус для домашних питомцев, которые были тоже также вывезены с территории. Организовано все. Для людей все, что было необходимо, питание, вода, тоже было предоставлено», — рассказала Лантратова.

Она подчеркнула, что возможность уехать предоставляли всем желающим, в том числе тем, кто не записался на эвакуацию заранее. По словам омбудсмена, препятствий для выезда не возникло, а за ходом гуманитарной операции следили аппараты уполномоченных по правам человека России и Украины.

Лантратова отдельно поблагодарила Меланию Трамп за содействие в организации миссии и выступила с предложением проводить подобные мероприятия на регулярной основе.

«Со своей стороны хочу обратиться к первой леди США с совместной просьбой моей с омбудсменом Украины о том, чтобы подобные гуманитарные миссии по передаче гуманитарной помощи жителям, которые в этом нуждаются, были регулярными под координаторством госпожи Мелании Трамп», — заявила российский омбудсмен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные завершили работу по разминированию дорог, чтобы обеспечить безопасный проезд для гуманитарных конвоев в Алешки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС