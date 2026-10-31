Три года с трупом за стеной: жизнь соседей в петербургской многоэтажке превратилась в кошмар

Фото: www.globallookpress.com/Frank May

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Неприятный запах и насекомые продолжают проникать в соседнее жилье.

В петербургской многоэтажке на проспекте Ветеранов обнаружили мумифицированное тело мужчины, который покончил с собой около трех лет назад. Все это время останки находились в квартире, а теперь, даже после их вывоза, соседи не могут вернуться к привычной жизни. О ситуации сообщил источник 5-tv.ru.

Запах разложения по-прежнему распространяется по этажу и проникает в соседнюю квартиру. Вместе с ним туда залетают трупные насекомые. Владельцу жилья пришлось съехать, а личные вещи он упаковал в полиэтилен, чтобы защитить их от неприятного запаха и последствий разложения. Ситуацию осложняет и то, что с этим запахом сталкиваются другие жильцы дома, в том числе дети.

По словам соседа, обращения в управляющую компанию пока не помогли решить проблему. Только на пятый день после обнаружения тела сотрудники натянули на дверь квартиры полиэтиленовую пленку. Однако она не останавливает распространение газов.

Полноценную обработку квартиры коммунальщики проводить отказываются, ссылаясь на то, что расследование еще не завершено. Не решен и вопрос с мебелью, пропитанной трупными жирами. Ее также не хотят утилизировать, как и вскрывать полы, под которыми могут оставаться последствия разложения.

В управляющей компании объясняют это отсутствием родственников умершего. При этом, по информации, которой располагают сами сотрудники, близких у мужчины нет с 2024 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тело новорожденной девочки обнаружили в сумке возле мотеля. На останки наткнулся бездомный, который находился рядом с мусорным контейнером, после чего вызвали полицию. В номере мотеля вместе с матерью ребенка жили еще трое детей.

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