Впереди опасные задания: о чем будут новые серии «Нашего спецназа»

Фото, видео: Кадр из сериала «Наш спецназ», 2022=2026г.; 5-tv.ru

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Погоня за преступниками оборачивается охотой на бойцов петербургского СОБРа.

Продолжение четвертого сезона «Нашего спецназа» и премьеры специальных выездных серий смотрите на Пятом уже в эти выходные! Теперь погоня за преступниками оборачивается охотой на самих бойцов петербургского СОБРа! Но передышки не будет: впереди новые опасные задания.

В Сибири им предстоит найти пропавшего информатора и спасти своего командира! После Сибири бойцы отправятся в Заполярье, чтобы выйти на след бандитов из 1990-х и финских контрабандистов.

Смотрите новые серии в субботу и воскресенье в 11:15, а премьеры «Наш спецназ. Красноярск» и «Наш спецназ. Мурманск» — в те же дни в 14:50 на Пятом!

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сентябре российские сериалы впервые заняли первые четыре места в рейтинге «Медиалогии». Лидером стал психологический триллер «Холод» с Любовью Аксеновой в главной роли, набравший почти три тысячи баллов; второе место заняла драма Егора Бероева «Марик» о военном враче, вернувшемся с фронта в родной Мариуполь, третье — фантастический сериал «Трудно быть богом» по мотивам повести братьев Стругацких, а четвертое — культовый «След».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.