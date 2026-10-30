В Пулково опровергли сообщения об угрозе столкновения самолета с автомобилем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Рейс в Нарьян-Мар состоялся благополучно.

В аэропорту Пулково опровергли сообщения о том, что самолет авиакомпании «Руслайн» едва не столкнулся с автомобилем. Об этом заявили в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», управляющей аэропортом.

Сообщается, что экипаж самолета, который готовился к вылету в Нарьян-Мар, действительно резко заторморзил. Это произошло после того, как автомобиль ПАО «Яковлев» пересек маршрут руления воздушного судна.

«Формулировка о том, что борт „едва не столкнулся с автомобилем“, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Ранее в социальных сетях появились сообщения именно с такой формулировкой.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что рейс в итоге состоялся благополучно. Сейчас обстоятельства произошедшего находятся на контроле Росавиации и оператора Пулково.

Ранее 5-tv.ru писал о частичной эвакуации пассажиров в московском аэропорту Внуково. Там сработала пожарная сигнализация в одном из кафе в зоне вылета. Позже выяснилось, что датчик отреагировал на пар, образовавшийся во время мойки аэрогриля.

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