Фото, видео: 5-tv.ru

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В программе у Сергея Лаврова — участие в общих совещаниях и двусторонние встречи.

В американской Атланте с минуты на минуту стартует встреча министров иностранных дел G20. Глава российской дипломатии Сергей Лавров прибыл в город этим утром. Сейчас он готовится к переговорам с коллегами на фоне серьезных международных разногласий.

Какие темы окажутся в центре внимания, а также какие заявления уже звучат перед началом встречи — расскажет корреспондент «Известий» Антон Золотницкий. Он тоже находится за океаном.

Атланта — не только столица Джорджии, но и одна из важных деловых точек всего востока США. Логичная площадка для министерского совещания G20 — объединения, которое, пусть и формально, остается экономическим клубом.

Журналистов начали собирать еще затемно — из опасений, что потом попасть на площадку будет не так просто. В центральной части Атланты повышенные меры безопасности, зона проведения министерской встречи оцеплена. Чуть дальше дежурят наряды полиции, но их вблизи лучше не снимать.

Администрация Трампа стремилась ограничить повестку экономическими вопросами, но в нынешних условиях это, кажется, невозможно. Предстоящие трехсторонние технические контакты России, США и Украины, очевидно, будут в центре внимания. Евросоюза за столом переговоров не будет, но Кая Каллас все равно решила дать «ценный» исторический совет.

«Чтобы страна могла стать лучше, ей необходимо проиграть свою последнюю империалистическую войну. И Россия, очевидно, сейчас ведет именно такую, последнюю империалистическую войну», — сказала заместитель председателя ЕК, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Каллас у американских властей не в фаворе, с ней просто не разговаривают. Правда, и в Европе ее уже называют «крупнейшим кадровым недоразумением в истории ЕС». Видимо, поэтому она ищет единомышленников подальше — перед Атлантой она решила сделать остановку в Канаде. Глава местного МИД набирается смелости, чтобы обратиться к Сергею Лаврову.

«Завтра днем мы с Каей будем на саммите G20 в Атланте, и там будет присутствовать Лавров, министр иностранных дел России, которого пригласили на саммит. Мы обсудили, как важно донести до него те опасения, о которых нам говорят министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и президент Зеленский», — сказала министр иностранных дел Канады Анита Ананд.

Речь об очередных требованиях частичной остановки огня и дальнобойных ударов России, на которые наша страна уже не раз отвечала отказом.

Сергей Лавров прибыл в Атланту ночью. В программе российского министра — участие в общих совещаниях и двусторонние встречи. Переговоры с Марко Рубио пока не подтверждены, но вполне могут состояться.

В пресс-центре все готово к работе. Установлено большое количество экранов, на которые будет транслироваться протокольная часть мероприятий. Вот это, например, зал, где пройдет пленарная сессия. На ней соберутся все министры иностранных дел «двадцатки».

Что характерно, в открытом режиме транслироваться будут только выступления американского госсекретаря. Возможно, принимающая сторона опасается, что совещание выйдет из-под контроля. Европейцы приезжают в США со вполне прозрачной повесткой — помешать мирному процессу по Украине.

«Я считаю, что Соединенные Штаты всегда были лидером свободного мира, и я приехала сюда также для того, чтобы призвать США и американский народ продолжать следовать этому пути. А для этого необходимо ясно понимать, что агрессором в этой войне является Россия, что Россию необходимо остановить, а Украину — поддержать», — сказала министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

В конечном счете, главная цель министерского совещания в Атланте — подготовка к саммиту лидеров «двадцатки». Он пройдет в середине декабря в Майами.

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