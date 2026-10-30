Нейросети разжигают конфликты: почему не стоит доверять советам ИИ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Искусственный интеллект может подтолкнуть к продолжению ссоры.

Советы искусственного интеллекта при семейных конфликтах могут не только не помочь в разрешении разногласий, но и усугубить ситуацию. Об этом в беседе с «Абзац» рассказал психолог, доктор наук Андрей Зберовский. По его словам, рекомендации чат-ботов не всегда учитывают особенности отношений между людьми, поэтому следование им способно привести к дальнейшему обострению противоречий.

Специалист подчеркнул, что при обсуждении проблем между супругами и другими близкими людьми нейросеть может давать некомпетентные рекомендации, которые лишь усилят напряжение. Вместо того чтобы помочь сторонам разобраться в причинах разногласий и найти общий язык, искусственный интеллект рискует спровоцировать новый виток конфликта.

«При обсуждении конфликтов между мужем и женой или между людьми нейросеть может давать некомпетентные, неправильные советы, которые будут только разжигать конфликт, вбивать клин между мужем и женой», — рассказал Зберовский.

По мнению психолога, одна из основных проблем заключается в том, что советы чат-ботов могут быть чрезмерно категоричными. В семейных спорах такая манера общения способна подтолкнуть человека к жесткой позиции, когда вместо попытки договориться он начинает настаивать на своем и отказывается учитывать точку зрения другого человека.

Зберовский отметил, что искусственный интеллект может поддерживать пользователя и призывать его действовать решительнее, не оценивая при этом возможные последствия для отношений. Подобные рекомендации способны усилить противостояние между близкими, особенно если человек воспринимает ответ нейросети как подтверждение собственной правоты

«Искусственный интеллект может подбадривать человека, говорить ему: „Иди до конца“, „Будь жестче“, „Настаивай“. Соответственно, ситуация будет ухудшаться», — подчеркнул он.

При этом использование нейросетей может пагубно влиять не только на семейные разногласия, но и в целом на мозг человека. Ученые обратили внимание на то, как искусственный интеллект влияет на память, концентрацию и способность человека самостоятельно анализировать информацию. Р

анее 5-tv.ru сообщал об исследовании, которое показало, что изображения и видео, измененные с помощью ИИ, могут формировать у людей ложные воспоминания. Команда профессора Массачусетского технологического института Патти Мейс выяснила, что участники, которым показывали обработанные нейросетью материалы, чаще искажали события при воспоминании и при этом сильнее верили в достоверность своих воспоминаний, чем люди из контрольной группы.

Исследователь Пенсильванского университета Гидеон Нэйв связывает возможные риски с чрезмерной зависимостью от технологий. По его мнению, если человек принимает ответы ИИ без проверки, он может перенимать ошибки системы и считать их собственными выводами. Вместе с тем влияние нейросетей зависит от характера задачи: исследование 2024 года показало, что совместная работа с искусственным интеллектом может улучшать результат, если человек изначально справляется с заданием лучше алгоритма и способен критически оценивать его предложения.

На возможные изменения в работе мозга при использовании нейросетей обратили внимание и авторы программы Пятого канала «Страна советов». Чтобы проверить, как ИИ влияет на концентрацию внимания, редакция провела эксперимент с двумя сотрудниками, которым предстояло заполнить пропуски в тексте. Одна участница выполняла задание самостоятельно, а второй сотрудник пользовался нейросетью. В первом случае показатели концентрации оставались более стабильными, тогда как у участника, работавшего с ИИ, внимание снижалось, когда часть задачи выполнял алгоритм, и повышалось преимущественно при переносе готовых ответов в текст.

Авторы материала отмечают, что регулярная передача нейросетям поиска информации, анализа и формулировки ответов может уменьшать нагрузку на собственные мыслительные процессы. Поэтому искусственный интеллект рекомендуют воспринимать как вспомогательный инструмент, а не замену самостоятельной интеллектуальной работе.

В программе также затронули тему поддержки памяти и концентрации. Невролог, кандидат медицинских наук Наталья Вахнина рассказала о роли холина, который участвует в синтезе ацетилхолина — нейромедиатора, связанного с памятью, мышлением и обучением. Кроме того, специалист упомянула экстракт гинкго билоба, которому приписывают антиоксидантные свойства и влияние на мозговое кровообращение.

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