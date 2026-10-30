Расправа на глазах у детей: муж рано вернулся с работы и убил любовника жены

Муж вернулся с работы чуть раньше и убил любовника жены прямо в семейной спальне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Теперь ему грозит до 26 лет лишения свободы.

В Калифорнии мужчина зарезал любовника своей жены, которого застал в семейной спальне. В момент нападения в комнате находились двое маленьких детей, сообщает издание Orange County Register.

Все произошло в городе Анахайм, когда 34-летний Исмаэль Пинедалопес вернулся с работы раньше обычного и увидел рядом с женой 28-летнего Николаса Гарсию в нижнем белье.

«В этот момент в комнате были двое детей супругов — двух и четырех лет», — говорится в сообщении издания.

Пинедалопес напал на Гарсию с перочинным ножом и нанес ему смертельные ранения. Дети стали свидетелями произошедшего.

Прибывшие полицейские обнаружили мужчину на месте преступления. Он был весь в крови. Подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение в убийстве. Ему грозит до 26 лет лишения свободы.

Соседка описала Пинедалопеса как спокойного и доброго человека, который много времени проводил с детьми. По ее словам, мужчина работал по ночам, а его жена — днем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве женщину приговорили к девяти годам колонии за вымогательство денег у бывшего любовника. Почти год она угрожала рассказать его семье об их отношениях и требовала деньги за молчание.

Задержали женщину во время передачи денег за продажу автомобиля Porsche Cayenne. Суд признал ее виновной, но отсрочил исполнение наказания до достижения ее ребенком 14 лет.

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