Внимание на чеки: как ФНС выявляет скрывающих доходы самозанятых

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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За девять месяцев к ответственности привлекли около трех тысяч «уклонистов».

Федеральная налоговая служба (ФНС) тестирует скоринговую модель, предназначенную для выявления самозанятых, которые скрывают доходы, неправомерно отменяя чеки в приложении «Мой налог». Об этом «Ведомостям» рассказал начальник управления оперативного контроля ведомства Владимир Мальцев. По его словам, система уже помогла привлечь к ответственности около трех тысяч нарушителей за девять месяцев текущего года.

«Если я (самозаняты. — Прим.ред.) массово аннулирую чеки, то это привлечет наше внимание», — рассказал эксперт.

При оценке рисков налоговая служба учитывает несколько факторов. Один из них — систематическая отмена чеков в течение определенного периода. Еще одним сигналом может стать аннулирование документа партнером плательщика налога на профессиональный доход (НПД), например банком или цифровой посреднической платформой.

Сейчас модель проходит апробацию в регионах в практически опытном режиме, однако уже приносит результаты. Мальцев также напомнил, что за сокрытие доходов Налоговый кодекс предусматривает специальные штрафы для самозанятых. При первом нарушении взыскание составляет 20% от суммы операции, а при повторном — 100%. Эксперт отметил, что за девять месяцев текущего года Федеральная налоговая служба выявила и привлекла к ответственности уже около 3000 самозанятых за неправомерное аннулирование чеков. Общая сумма ущерба составила примерно 300 миллионов рублей.

Глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов Евгения Мемрук считает, что сокрытие выручки остается распространенной проблемой. По ее словам, зарегистрированные самозанятые могут указывать в приложении «Мой налог» только часть заработка. Особенно сложно выявлять подобные нарушения при расчетах наличными, поскольку такие операции не оставляют банковского следа. При этом системный контроль, в том числе с участием банков и агрегаторов, может повысить полноту уплаты налогов с безналичных расчетов, полагает эксперт.

Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин назвал усиление контроля вынужденной мерой. По его мнению, если для всех участников установлены единые правила, их необходимо соблюдать. Он также отметил, что ФНС может использовать цифровые сервисы и анализ больших объемов данных, сопоставляя сведения для выявления конкретных рисков.

По данным издания, в 2025 году самозанятые заработали чуть более трех триллионов рублей — на 38,6% больше, чем годом ранее. Начисленные им налоги за тот же период выросли более чем на треть: с 99,8 миллиарда рублей в 2024 году до 136 миллиардов рублей в 2025-м.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России за первое полугодие 2026 года число налоговых преступлений, совершенных физическими лицами, удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество таких нарушений со стороны организаций выросло на 34,5%. В ведомстве связали рост выявленных преступлений с усилением контроля за бизнесом. В частности, планируется создать федеральный реестр подставных лиц, которых используют для уклонения от уплаты налогов. По мнению МВД, это упростит обмен информацией и поможет эффективнее выявлять незаконные схемы.

Усиление контроля затрагивает и частных лиц, которые получают доходы, но не отражают их в налоговой отчетности. Так, Федеральная налоговая служба начала массово проверять не только самозанятых, но и владельцев недвижимости, сдающих ее в аренду без декларирования доходов. В Москве в список потенциальных нарушителей попали 154 тысячи человек.

Налоговики сопоставляют данные о собственности, объявления об аренде и сведения о доходах, чтобы выявить тех, кто получает деньги за сдачу квартир, апартаментов и офисов, но не платит налоги. Проверки могут затронуть и собственников, которые указывают в отчетности лишь часть заработанных средств. В прошлом году около 60 тысяч москвичей легализовали ранее скрытые доходы. Благодаря этому в бюджет дополнительно поступило более девяти миллиардов рублей налогов и страховых взносов.

До 1 марта Федеральная налоговая служба должна разработать механизм аннулирования деклараций, поданных от имени подставных лиц, и единый подход к выявлению подделок счетов-фактур и налоговых деклараций. Региональным подразделениям МВД также поручено устанавливать имущество проверяемых налогоплательщиков, чтобы при необходимости накладывать на него арест.

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