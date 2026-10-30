Кусок плесени плавал в пакете детского молока из магазина в Ленобласти

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

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При этом срок годности продукта, указанный на упаковке, еще не истек.

Жительница Ленинградской области Полина обнаружила крупный кусок плесени в упаковке детского молока, заказанного через сервис доставки. Об этом женщина рассказала в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, сначала она подогрела молоко и дала его ребенку. Девочка выпила половину, но больше пить не захотела. Тогда Полина попробовала напиток сама и почувствовала горький вкус. После этого она заметила в молоке куски плесени.

«Еще глоток сделала, и мне что-то попало в рот. Выплюнула, смотрю — как будто куски плесени. Вскрыла упаковку, а там плавает целый ошметок», — рассказала женщина.

Молоко приобрели в супермаркете с доставкой в деревню Сашино Ломоносовского района. На упаковке было указано, что продукт изготовили в сентябре, а срок годности заканчивается только в марте 2027 года.

Теперь женщина намерена передать молоко на экспертизу и направить жалобу в Роспотребнадзор.

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