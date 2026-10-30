«Как овощ»: что происходит с больной раком звездой «Дома-2» Аленой Рапунцель

Фото: Instagram* / family.alena

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Еще недавно звезда скандальной телестройки радовалась семейной идиллии, успехам в карьере и подтянутой фигуре.

Три месяца назад у бывшей участницы «Дома-2» Алены Рапунцель (настоящая фамилия — Савкина. — Прим. ред.) врачи выявили страшный диагноз — рак четвертой стадии. Поначалу звезда скандальной стройки не могла в это верить, ведь сильные боли ее не беспокоили. На днях мама троих дней вышла на связь с подписчиками и рассказала о том, как она себя чувствует после экстренной госпитализции.

Здоровье резко ухудшилось

Рак у Рапунцель врачи обнаружили случайно. Этим летом Алену замучил сухой кашель, и она решила сходить в клинику провериться. После тщательного обследования доктора диагностировали у нее онкологическое заболевание. Мама троих детей долго не могла в это поверить. Поэтому объявлять о своем диагнозе сразу публично не стала.

На откровенное признание Алена решилась лишь в октябре. Тогда она сообщила, что уже полтора месяца лежит в больнице. За это время звезда «Дома-2» прошла два курса высокодозной химиотерапии, перенесла несколько переливаний крови и процедуру сбора стволовых клеток. Из-за лечения Алена потеряла волосы.

Пару дней назад Савкина вновь вышла на связь с подписчиками. Девушка заявила, что не так давно ее состояние резко ухудшилось.

После курса химиотерапии Алена вернулась домой. Вскоре она подхватила пневмонию, и ее с высокой температурой доставили обратно в больницу.

«Отказали ноги, потеряла зрение. Уже неделю, как я вернулась в стационар. Заболела пневмонией. Мне сделали КТ, которое показало значительное воспаление. Температура 40 градусов держалась три дня — я думала, что сойду с ума. Было очень плохо», — написала на своей странице в соцсети Алена.

«Не чувствовала собственного веса»

Врачи взяли у звездной пациентки посевы, мазки и провели бронхоскопию с целью выявить, что стало причиной воспаления. Сначала доктора пробовали лечение антибиотиками широко спектра, но они не помогли. Тогда медики решили назначить другой препарат, предупредив Алену о его побочных действиях. Лекарство вводили медленно. Это было нужно, чтобы отслеживать реакцию организма.

По словам Рапунцель, во время введения она, в том числе, чувствовала слабость, и у нее кружилась голова. После капельницы Алена хотела встать и сходить в уборную. В этот момент знаменитость поняла, что не может пошевелить ногами.

«Как же это было страшно! В прямом смысле слова я не чувствовала собственного веса, не ощущала опоры. Медсестра довела меня до туалета: на каждом шаге ноги просто сгибались в коленях и не держали меня», — поделилась Алена.

Внутренняя истерика из-за упавшего зрения

Кроме отказа ног, у Алены Рапунцель появился и другой пугающий симптом: у нее ухудшилось зрение. Придя немного в себя после капельницы, Рапунцель решила связаться со своим лечащим врачом, но, взяв в руки телефон, поняла, что не видит ни одной буквы четко.

«Все мелкие предметы и то, что находилось вблизи, сливалось для меня в одну размытую картинку. В какой-то момент у меня началась настоящая внутренняя истерика», — поделилась переживаниями экс-участница «Дома-2».

По словам Рапунцель, лишь через два дня после стабилизации ее состояния она начала приходить в норму. Однако последствия экстренной госпитализации и побочных действий на препарат у нее остались. Звезда социальных сетей чувствует себя плохо в психологическом плане: Рапунцель сильно подавлена.

«Я очень устала. Иногда у меня просто опускаются руки, как сейчас. Вокруг холодные стены, вечные уколы, капельницы, анализы, выпавшие волосы, состояние, где ты как овощ, обследования, побочки. И просто ложишься, заматываешься в плед и ревешь белугой от безысходности», — также написала блогер.

Кто поддерживает Алену Рапунцель в ее борьбе с раком

Несмотря на удручающее состояние, Рапунцель старается не унывать.

«Наша семья сейчас проживает самый тяжелый период. И страшно в этом не только тому, кто болеет, но и всей семье», — написала Рапунцель.

В борьбе с тяжелым заболеванием Алену поддерживают ее близкие. Среди них — ее сестра Ольга Рапунцель, вместе с которой она участвовала в проекте «Дома-2».

У Алены Рапунцель трое детей. Первого ребенка — сына Богдана — блогер родила в 2019 году, будучи на телестройке. Отец мальчика — Илья Яббаров. Он, к слову, узнав о болезни бывшей жены, публично поддержал ее и даже организовал сбор средств на лечение. До этого у них были натянутые отношения: Рапунцель судилась с Яббаровым из-за алиментов.

Второго ребенка — сына Святослава — Алена родила, покинув проект, в 2022 году, от бывшего участника «Дома-2» Илья Семина. Вскоре супруги объявили о своем разводе. Через два года после этого у Алены появился третий ребенок — дочь Алиса. Ее отцом стал Александр Смуров.

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