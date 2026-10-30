Дочь Волочковой всем поперек горла! Ни мать, ни мачеха не стерпели выходки Ариадны

Елена Николаева призналась, что больше не испытывает прежнего тепла к девушке и практически не знает ее мужа. Именитая балерина тоже не осталась в стороне от семейных разговоров.

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Кажется, дочь Анастасии Волочковой умеет удивлять не хуже знаменитой матери. Пока балерина жалуется, что Ариадна не отвечает на ее звонки, выяснилось, что и в семье отца у девушки далеко не все гладко.

Телеведущая Елена Николаева, супруга бизнесмена Игоря Вдовина, неожиданно призналась, что больше не испытывает к падчерице прежнего тепла. Оказалось, еще в подростковом возрасте Ариадна проявляла характер, а попытки мачехи найти с ней общий язык нередко заканчивались конфликтами. Не удалось Николаевой сблизиться и с мужем девушки, который предпочитает загадочно улыбаться вместо разговоров.

«Во мне больше нет того тепла»: мачеха рассказала об отношениях с Ариадной

Еще недавно казалось, что все семейные разногласия Ариадны Волочковой связаны исключительно с ее знаменитой матерью. Анастасия не раз публично жаловалась на холодность единственной дочери, рассказывала о недопонимании и болезненно реагировала на ее самостоятельные решения. На этом фоне семья отца выглядела настоящей тихой гаванью, где девушка могла рассчитывать на поддержку и спокойную жизнь без публичных выяснений отношений.

Однако новое признание Елены Николаевой заставило посмотреть на ситуацию иначе. В беседе с корреспондентом ТВ Mail на премьере фильма «Лето в Бадене» телеведущая рассказала, что общение с Ариадной далеко не всегда складывалось безоблачно. Поначалу она искренне привязалась к дочери супруга, старалась окружить ее заботой и воспринимала практически как родного ребенка. Но с годами их отношения заметно изменились.

«Честно, я не скажу, что во мне есть то тепло, которое было в самом начале, когда я о ней очень заботилась и очень любила ребенка», — призналась Николаева.

За этой фразой, судя по объяснениям телеведущей, стоят непростые подростковые годы Ариадны. Девушка росла, менялась, училась отстаивать собственное мнение, а Елена не всегда понимала, как правильно реагировать на ее поведение. Особенно сложно было из-за того, что собственного опыта материнства у Николаевой тогда еще не было.

«Разные слова человек говорит, идет на какие-то конфликты, а ты не понимаешь, как их улаживать», — объяснила телеведущая.

По словам Елены, родным родителям проще переживать подобные периоды, поскольку они знают ребенка с рождения. Мачехе же приходится выстраивать отношения с уже сформировавшимся человеком, не имея общего опыта раннего детства. То, что родная мать может воспринять как обычный подростковый бунт, для другого взрослого иногда становится болезненным испытанием.

При этом Николаева не утверждает, что отношения с Ариадной окончательно испорчены. Она подчеркнула, что гармонию в семье удавалось сохранять прежде всего благодаря Игорю Вдовину. По ее словам, он хороший отец, который всегда поддерживал дочь. Но прежнюю эмоциональную близость с падчерицей телеведущая, похоже, уже не чувствует.

Жила с отцом и мачехой, а теперь держится на расстоянии

Особенно любопытно это признание звучит на фоне прошлого Ариадны. Дочь балерины переехала жить к отцу, когда ей было около 13 лет. Впоследствии Елена рассказывала, что они втроем занимались обычными семейными делами и даже вместе выбирали собаку по кличке Герда. Тогда Николаева отзывалась о падчерице с теплотой, а их домашнюю жизнь описывала как вполне благополучную.

Сейчас Ариадне уже 21 год, она живет с мужем в Санкт-Петербурге. Отец и мачеха находятся в Москве, поэтому семейные встречи происходят значительно реже. Как рассказала Николаева, в столице у девушки по-прежнему есть собственная комната, и, приезжая, она навещает родственников. Однако прежнего постоянного общения между ними уже нет.

С Игорем Вдовиным Ариадна, по словам его супруги, поддерживает хорошие отношения и часто переписывается. Поэтому говорить о полном разрыве с отцовской семьей неправильно. Но в жизни девушки появился другой главный человек — муж, с которым она строит собственную семью.

И вот здесь история приобретает новый поворот. Оказалось, что Елене Николаевой трудно найти общий язык не только с падчерицей, но и с ее избранником.

«Он постоянно улыбается и ничего не говорит»: чем не угодил муж Ариадны

С Никитой Григоряном Ариадна устроила пышное свадебное торжество весной 2025 года. Праздник в Санкт-Петербурге, организованный при участии Анастасии Волочковой, привлек большое внимание публики. Позднее, в августе того же года, пара официально зарегистрировала брак. Казалось, после столь громкого события родственники успели познакомиться друг с другом и наладить отношения. Но, судя по словам мачехи, этого не произошло.

Елена призналась, что почти не знает мужа Ариадны. Их общение ограничивалось короткими разговорами, которые не позволили составить представление о характере молодого человека. Более того, телеведущая довольно откровенно описала впечатление, которое он на нее производит.

«Мы с ним перекидывались несколькими словами, он для меня абсолютно закрытый человек. Я его не воспринимаю, не знаю, так как он постоянно улыбается и в основном ничего не говорит», — заявила Николаева.

Получается, что молчаливость Никиты только усилила дистанцию между родственниками. В отличие от публичной Анастасии Волочковой, которая привыкла открыто говорить о семейных переживаниях, избранник ее дочери предпочитает не раскрывать лишних подробностей. И мачеха Ариадны, привыкшая к более живому общению, пока не понимает, что скрывается за его неизменной улыбкой.

Впрочем, Елена не стала обвинять молодого человека в плохом отношении к супруге или вмешательстве в ее семейные связи. Напротив, признала, что недостаточно хорошо его знает, чтобы делать выводы. Главное, подчеркнула она, чтобы самой Ариадне нравился ее избранник.

Интересно, что ранее Николаева уже комментировала слухи о проблемах в браке молодых. Тогда она не поддержала разговоры о возможном расставании и выразила уверенность, что у Ариадны и Никиты все хорошо. Так что ее нынешние слова скорее говорят об отсутствии близости с зятем, чем о претензиях к семейной жизни девушки.

«Вы что, меня уже похоронили?»: Волочкова жестко ответила на слова Николаевой

Анастасия Волочкова не стала скрывать раздражения, когда узнала о признаниях Елены Николаевой. В беседе с 5-tv.ru балерина резко отреагировала на разговор о непростых отношениях дочери с супругой ее отца. Причем больше всего артистку возмутили даже не семейные разногласия, а то, что Николаеву называют мачехой Ариадны.

«Ну, вы говорите мачеха. Знаете, кто такая мачеха? Это когда мама дочки умирает, у нее появляется мачеха. Я жива и здорова», — заявила Волочкова.

Балерина подчеркнула, что сейчас полностью сосредоточена на работе и восстановлении после операции по замене сустава. По ее словам, за четыре месяца она уже дала 30 концертов и продолжает заниматься балетом. Поэтому обсуждать происходящее в семье бывшего возлюбленного и его нынешней супруги артистка совершенно не намерена.

«Я в этом дне участвовать не хотела и не буду. Вот это единственное, что могу вам сказать. Пусть <…> там, как хотят, и разбираются сами», — эмоционально высказалась Анастасия.

На этом знаменитость не остановилась. Она вновь вернулась к слову «мачеха» и возмутилась тем, что журналисты используют его по отношению к супруге Игоря Вдовина. Более того, Волочкова вспомнила прежнюю ситуацию, когда, по ее словам, представители СМИ уже некорректно высказывались о ее смерти и наследстве.

«Мне вообще неинтересно все, что у них там происходит. Понятно или нет? Мачеха, вы что, меня похоронили уже?» — обрушилась на собеседника балерина.

В конце разговора Волочкова потребовала не отвлекать ее от занятий. Обсуждать, почему Ариадна не смогла найти общий язык с Еленой Николаевой и как складываются отношения семьи с Никитой Григоряном, артистка отказалась.

Мать не может дозвониться, мачеха охладела: почему Ариадна отдалилась от близких

Пока Елена Николаева спокойно рассуждает об изменившихся чувствах к падчерице, Анастасия Волочкова переживает собственную семейную драму. Балерина неоднократно рассказывала, что отношения с единственной дочерью складываются непросто. Особенно болезненно артистка воспринимает отсутствие ответа на звонки и сообщения.

Недавно во время съемок шоу «Чей трек?» Волочкова не смогла сдержать слез, когда речь зашла об Ариадне. По словам балерины, она пыталась связаться с дочерью, чтобы поздравить ее с днем рождения, но та не отвечала. Ведущий предложил обратиться к девушке через камеру, и артистка согласилась, признавшись, что видит в этом возможность хотя бы так передать свои слова.

Самое примечательное, что Николаева не стала поддерживать ни одну из сторон этого конфликта. Телеведущая отметила, что не знает всей истории взаимоотношений балерины с дочерью и поэтому не берется судить, кто прав. Она напомнила, что семейные отношения всегда складываются между конкретными людьми, а посторонним невозможно до конца понять их причины и переживания.

И все же складывается любопытная картина. Знаменитая мать жалуется на отсутствие общения, мачеха признается, что прежняя теплота исчезла, а новоиспеченный зять остается для родственников закрытой книгой. Сама Ариадна, похоже, предпочитает не выносить семейные разногласия на публику и жить собственной жизнью.

Впрочем, отсутствие ежедневных звонков не обязательно означает ссору. Молодая женщина вышла замуж, переехала в другой город и теперь сама определяет, насколько тесными будут ее отношения с родственниками. А публичные признания взрослых членов семьи показывают лишь их взгляд на происходящее — не обязательно совпадающий с позицией самой Ариадны.

Получается, что непростой характер в этой семье действительно не только у Анастасии Волочковой. Но если балерина привыкла громко говорить о своих обидах, то ее дочь выбрала совсем другую тактику — держать дистанцию и не объяснять свои решения публично. И, судя по признаниям родных, именно это молчание сегодня вызывает у них больше всего вопросов.

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