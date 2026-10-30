«Стая волков»: Миронов разнес тех, кто травил Богомолова

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Режиссеру пришлось покинуть должность из-за протеста со стороны коллег.

Народный артист России Евгений Миронов заступился за заслуженного деятеля искусств России, режиссера театра и кино, драматурга, поэта и театрального деятеля Константина Богомолова, которого ранее назначили исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ, а затем уволили. В интервью стилисту Алеко Надиряну актер заявил, что не поддерживает травлю режиссера и уверен, что он достоин был занимать это место.

Чем Миронов аргументировал свою позицию

«Когда назначили Богомолова, человека, образованного в театральном смысле, он знает те же фамилии великих театральных режиссеров, которых знаю я. А не все руководители знают эти фамилии», — сказал Миронов.

Миронов предположил, что у Богомолова были перспективные интересные идеи по развитию школы-студии. При этом он подчеркнул, что не вникал в обстоятельства назначения его на должность, а потому не возьмется судить о том, насколько инициатива происходила от самого Богомолова.

Богомолов стал жертвой?

Евгений заявил, что он не поддерживает тех, кто торопится поскорее объявить человека со стороны «не нашим», уподобляясь «стае волков», которая пытается кого-то «загрызть».

«Стая волков, давайте кого-то загрызать. Нет, все гораздо сложнее. Единственное, против чего я, — против насилия. Насильно кому-то рекомендуют. Понимаете, это вызывает отторжение», — заявил Миронов.

Помимо этого, Миронов считает, что общественный резонанс вокруг назначения Богомолова обусловлен общей напряженностью в обществе. В нынешней обстановке даже малозначительные поводы могут приводить к бурной реакции, а люди склонны делить окружающих на «своих» и «врагов».

Министр культуры РФ Ольга Любимова назначила Константина Богомолова исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ 23 января. Из-за сильного общественного протеста против этого решения он 11 февраля вынужден был покинуть пост.

При этом Богомолов с 2019 года уже занимает должность художественного руководителя Театра на Малой Бронной, где он реализовал ряд культовых постановок. А с 2024 года он — художественный руководитель Театра-сцены «Мельников». Помимо этой деятельности Богомолов занимается преподаванием, ведя мастер-классы в Московской школе нового кино.

Династический подход: почему Богомолова не приняли

Позже Богомолов сам ответил на критику, которая возникла в среде российской культуры в связи с его новым назначением. Свою позицию он озвучил в интервью «Известиям». Так, он разобрал основные аргументы против своего назначения, а именно нарушение традиционной для консервативного учреждения преемственности. Проще говоря, возглавить учреждение должен был выпускник самой Школы-студии МХАТ.

«Рассуждения о „своих“ и „чужих“ кажутся мне наивными, а иногда просто глупыми. Вся русская театральная школа выросла из Станиславского. Любой режиссер, любой актер, который сегодня работает всерьез, так или иначе существует внутри этой методологии — независимо от того, какую школу он окончил. Поэтому имеет смысл думать не о происхождении, а об эффективности, о целях и задачах», — подчеркнул тогда Богомолов.

Богомолов-преподаватель

Помимо работы в Московской школе нового кино, Богомолов также преподает курс «Режиссура театра» в Академии кинематографического и театрального искусства имени народного артиста РСФСР Никиты Михалкова.

Богомолов отметил, что принял предложение учебного заведения, поскольку считает важным передавать молодым специалистам свои знания и профессиональный опыт. По его словам, работа в академии позволит ему сотрудничать с Никитой Михалковым и его командой, а также продолжать профессиональное развитие.

Также Константин Богомолов был одним из кандидатов на должность ректора ГИТИСа. Среди кандидатов также были народный артист РФ Дмитрий Певцов и худрук Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков.

В итоге исполняющим обязанности ректора учебного заведения был назначен Начальник управления театров департамента культуры Москвы Александр Фокин. Ранее он закончил продюсерский факультет ГИТИСа. С 2013 года работал в институте доцентом кафедры продюсерства и менеджмента исполнительских искусств.

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