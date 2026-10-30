На страже свежести: маркировать рыбу будут прямо на рыболовецких судах

Свежесть и качество рыбы в России будет подтверждать цифровая маркировка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Контроль за морской продукцией не позволит производителям фальсифицировать ее происхождение и способ обработки.

Цифровая маркировка рыбной продукции позволит повысить прозрачность ее оборота и усилить защиту потребителей. В рамках проводящегося в России эксперимента технологию тестируют в том числе непосредственно на рыболовецких судах, чтобы оценить возможности ее применения в реальных производственных условиях. О перспективах модернизации контроля в рыбной отрасли 5-tv.ru рассказали председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов и исполнительный директор Российской организации диетологов, нутрициологов (РОСДНП) Сергей Гуреев.

«Сделано в море»: цифровой контроль подтвердит факт свежей заморозки рыбы

Покупатель не всегда может самостоятельно проверить достоверность информации о происхождении рыбы, месте ее переработки и упаковки. Цифровая маркировка становится дополнительным инструментом контроля, позволяя идентифицировать продукцию и отслеживать ее движение в обороте.

Как отметил председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов, особенно это важно для продукции, которую позиционируют, как произведенную и упакованную «прямо в море».

Важно то, в каких условиях произвели продукт и как его обработали, а также время от добычи до разделки

«С введением маркировки продукция, произведенная и упакованная непосредственно на борту, получает юридически подтвержденный знак качества. Таким образом береговые упаковщики больше не смогут незаконно использовать маркировку „Сделано в море“ в маркетинговых целях», — уточняет Олег Павлов.

К примеру, если рыбу разделать и быстро заморозить сразу после вылова, она скорее сохранит свою природную пользу. Если производитель заявляет свой продукт как свежезамороженный, когда на деле он таковым не является, это грубое нарушение и прямой обман потребителя — новые усиленные меры контроля призваны свести число таких случаев до минимума.

Сохранить всю пользу: почему свежая заморозка важна?

Пользу быстрой заморозки подтверждают врачи и ученые. Исполнительный директор РОСДНП Сергей Гуреев подчеркнул, что такой способ обработки значительно снижает риски порчи рыбы при последующем хранении и транспортировке.

«С точки зрения современной нутрициологии золотым стандартом остается рыба, которая разделывается, проходит шоковую заморозку и упаковывается сразу после вылова — прямо на судне в открытом океане. Такой процесс исключает дефростацию и повторную криообработку, сохраняя биохимический профиль свежей рыбы: омега-3 жирные кислоты, легкоусвояемый белок, витамины D и группы B. Замороженный и упакованный в море продукт лучше сохраняет все питательные свойства свежевыловленной рыбы и не допускает потерю полезных свойств, витаминов и сочности», — заявил он.

В России с 1 декабря 2024 года действует обязательная цифровая маркировка отдельных видов рыбных консервов. Одновременно проводится добровольный эксперимент по маркировке отдельных видов полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции в потребительской упаковке, в том числе рыбной. Эксперимент продлится до 28 февраля 2027 года.

В его рамках отрабатываются различные способы нанесения кодов маркировки с учетом особенностей рыбной отрасли. В зависимости от производственных процессов маркировка может быть организована непосредственно на судне либо на берегу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как с 1 октября меняются правила маркировки ряда товаров в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.