Библейская тайна оживает: где обнаружили обгоревшие останки Ноева ковчега

Фото: www.globallookpress.com/Aleksey Smyshlyaev

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Секретные коридоры, центральный зал и необычный состав грунта — исследователи находят все новые зацепки.

Обугленные и необугленные фрагменты древесины обнаружили на глубине около девяти метров под формацией Дурупинар на востоке Турции, где исследователи ищут остатки Ноева ковчега. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на руководителя проекта Noah’s Ark Scans Эндрю Джонса.

Геологическое образование длиной около 164 метров расположено неподалеку от горы Арарат. Его обнаружили еще в 1959 году. С тех пор необычная форма объекта, напоминающая корабль, привлекает внимание исследователей, пытающихся найти подтверждение библейской истории о Всемирном потопе.

Согласно религиозному преданию, около 4300 лет назад Ной построил огромное деревянное судно, на котором спасся от потопа вместе с семьей и животными.

Обугленная древесина могла сохраниться после древнего пожара

Руководитель Noah’s Ark Scans Эндрю Джонс предположил, что найденные под землей остатки дерева могут принадлежать Ноеву ковчегу. Однако он не исключает и другого объяснения.

По одной из версий, древесина могла остаться после костра, который сотни лет назад развел пастух, укрывавшийся внутри предполагаемого судна.

Причина возможного возгорания также остается неизвестной. Среди рассматриваемых объяснений — намеренно разведенный огонь, удар молнии или вулканическая активность.

Исследователи обращают внимание на деталь библейского описания: согласно тексту, Ной покрыл ковчег смолой, чтобы защитить деревянную конструкцию от воды. Этот материал отличается горючестью.

По предположению участников проекта, пожар мог замедлить разложение древесины в почве и способствовать сохранению ее остатков.

Под землей обнаружили предполагаемые коридоры и помещения

Обугленная древесина стала не единственной находкой, которую команда Noah’s Ark Scans связывает с возможным существованием древнего судна.

Ранее исследователи использовали георадар для изучения внутренней структуры формации Дурупинар. Полученные данные они интерпретировали как признаки подземных камер и туннелей.

По их предположению, обнаруженные коридоры соединялись с центральной полостью, которую Джонс назвал «атриумом».

Исследователь также связал возможные внутренние помещения с библейским рассказом о животных, находившихся на борту ковчега вместе с Ноем и его семьей.

Участники проекта считают, что размеры изучаемого образования соответствуют описанию судна в Библии.

Состав почвы вызвал новые вопросы у исследователей

Дополнительным аргументом в пользу своей гипотезы участники экспедиции называют необычный химический состав грунта.

Анализ показал, что почва внутри исследуемой области содержит в три раза больше органических веществ и на 38% больше калия по сравнению с образцами, полученными за ее пределами.

Команда Джонса рассматривает эти различия как возможное свидетельство неестественного происхождения объекта.

Осенью 2026 года исследователи провели бурение и дополнительное сканирование формации. По словам руководителя проекта, полученные результаты поставили под сомнение предположение о наличии под объектом естественной коренной породы.

Вместо нее специалисты обнаружили плодородную черноземную почву. Зимой они намерены изучить образцы на наличие признаков разложения древесины и других возможных свидетельств существования древнего судна.

«Согласно Библии, Ноев ковчег был гигантским деревянным судном. По мере разложения древесины в ней накапливаются органические вещества», — пояснил Джонс.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.