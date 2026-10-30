Инопланетяне могут жить без планет: ученые выдвинули невероятные гипотезы

FODMAP: инопланетяне могут жить без планет

Фото: 5-tv.ru

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Могут ли разумные существа построить гигантские космические города и путешествовать в них тысячелетиями, не возвращаясь на родину?

Для существования внеземной жизни могут быть не нужны планеты, похожие на Землю, солнечный свет и даже привычные человеку условия окружающей среды. Астробиологи рассматривают несколько гипотез, согласно которым живые организмы способны обитать в подледных океанах, а технологически развитые цивилизации — в искусственных космических сооружениях. Об этом сообщило FODMAP.

Жизнь может скрываться под многокилометровым слоем льда

Одним из наиболее перспективных мест для поиска внеземных организмов считаются океаны, скрытые под замерзшей поверхностью небесных тел.

Предположительно, такие водоемы существуют на спутниках Юпитера и Сатурна — Европе и Энцеладе. Вода в них может оставаться жидкой благодаря внутреннему нагреву, даже если солнечный свет практически не проникает под лед.

В опубликованной в 2026 году статье журнала Nature Astronomy рассматривается возможность того, что защищенные ледяной оболочкой соленые океаны могут встречаться среди потенциальных сред обитания живых организмов чаще, чем поверхности, напоминающие земную.

Не исключено, что даже внешне безжизненные и полностью замерзшие миры способны сохранять условия для существования организмов в своих недрах.

Планеты-сироты могут поддерживать жизнь без звезд

Еще одна необычная гипотеза связана с небесными телами, которые свободно перемещаются в космическом пространстве и не вращаются вокруг какой-либо звезды.

Существование подобных объектов уже подтверждено НАСА. Некоторые из них по массе в несколько раз превосходят Юпитер.

Поверхность таких планет должна быть чрезвычайно холодной из-за отсутствия постоянного звездного излучения. Однако внутреннее геологическое тепло или достаточно плотная атмосфера теоретически могут создавать более благоприятные условия в их глубине.

Инопланетным организмам могут быть не нужны кислород и солнечный свет

На Земле существуют микроорганизмы, которые получают энергию без участия солнечного света. Например, в экосистемах вокруг глубоководных гидротермальных источников основой пищевых цепочек служит хемосинтез.

Вместо фотосинтеза организмы используют энергию химических реакций с участием веществ, поступающих из земных недр.

Подобный механизм потенциально может обеспечивать существование внеземных экосистем в полной темноте. Необходимыми условиями при этом остаются доступный источник энергии и подходящая жидкая среда.

Кислород также не является универсальным требованием для всех известных форм жизни. Анаэробные микроорганизмы способны существовать без него, получая энергию другими химическими способами.

Внеземная жизнь теоретически может существовать без воды

Еще более необычная возможность предполагает использование организмами других жидкостей вместо воды.

В частности, на Титане, крупнейшем спутнике Сатурна, обнаружены озера и моря из жидких метана и этана. Эти вещества сохраняют жидкое состояние при температурах значительно ниже точки замерзания воды.

Исследователи допускали, что неизвестные формы углеродной жизни теоретически могут использовать подобные углеводороды в качестве растворителей для биохимических процессов.

Институт SETI рассматривает такие предположения в рамках поиска форм жизни, принципиально отличающихся от земных.

Развитые цивилизации могут отказаться от жизни на планетах

Отдельная группа гипотез касается не микроорганизмов, а технологически развитых инопланетных цивилизаций.

Предполагается, что общество, обладающее достаточно совершенными технологиями, со временем может перестать зависеть от условий родной планеты.

Вместо этого его представители теоретически способны строить крупные космические поселения с искусственной гравитацией, регулируемой атмосферой, защитой от радиации и собственными системами жизнеобеспечения.

Источником строительных материалов могли бы служить астероиды, а необходимую энергию обеспечивали бы звезды или другие доступные источники.

В таком случае цивилизация могла бы существовать не на поверхности одного небесного тела, а внутри множества искусственных сооружений, распределенных по звездной системе.

Другой вариант — так называемые корабли поколений. Речь идет о гигантских космических аппаратах, рассчитанных на путешествия продолжительностью больше человеческой жизни.

Для их существования потребовались бы замкнутые системы производства пищи, переработки отходов и поддержания необходимых условий на протяжении многих поколений.

Микроорганизмы могут путешествовать между планетами

Еще одна гипотеза связана с возможностью перемещения биологического материала через космическое пространство.

Эксперименты показали, что тихоходки и некоторые микроорганизмы способны переживать ограниченное воздействие вакуума, радиации и экстремальных температур, находясь в состоянии покоя.

Это не означает, что они могут постоянно размножаться и развиваться в открытом космосе. Однако временная устойчивость к неблагоприятным условиям представляет интерес для изучения панспермии.

Согласно этой гипотезе, микроорганизмы или их предшественники могут перемещаться между небесными телами, например, внутри выброшенных при столкновениях горных пород.

Поиск инопланетян может потребовать новых методов

Сегодня основные подходы к поиску внеземной жизни опираются на известные особенности земных организмов. Ученые прежде всего обращают внимание на наличие жидкой воды, источников энергии и условий для химических реакций.

Однако НАСА признает, что обнаружение принципиально неизвестных форм жизни может оказаться значительно сложнее. Их биологические признаки способны отличаться от тех, на выявление которых рассчитаны существующие методы исследования.

В свою очередь, высокоразвитые цивилизации, обитающие в искусственных сооружениях, теоретически могли бы оставлять технологические следы вместо привычных биологических.

Поиски внеземной жизни необязательно должны ограничиваться планетами, напоминающими Землю.

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