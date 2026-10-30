Фото, видео: www.globallookpress.com/Dts Nachrichtenagentur; 5-tv.ru

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Главы евродипломатии признала, что европейцы устали от конфликта и поддержки Киева.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что высказывания главы евродипломатии Каи Каллас об усталости европейцев от конфликта на Украине не следует расценивать как признак изменения позиции Евросоюза (ЕС). Об этом он сказал корреспонденту «Известий» Николаю Иванову.

«Заявления Каллас не надо вообще считать знаком. Наверное, все, что я хотел сказать по этому поводу», — отметил Песков.

Ранее Каллас признала, что европейским лидерам становится сложнее объяснять гражданам необходимость дальнейшей поддержки Украины. По ее словам, население устало от конфликта, однако, несмотря на это, ЕС и Канада должны продолжать оказывать Киеву помощь.

С таким заявлением глава дипломатии ЕС выступила в университете Монреаля на полях саммита ЕС — Канада. Она также призвала не учитывать фактор усталости при принятии решений о дальнейшей поддержке Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Евросоюзе обсуждают усиление контроля за расходованием финансовой помощи Украине. По словам депутата Европарламента Фернана Картхайзера, в ряде стран политики уже требуют более жесткого контроля за денежными потоками, однако публичной дискуссии на эту тему пока не было. Он отметил, что действующие европейские структуры имеют ограниченные возможности для контроля на территории Украины из-за отсутствия юрисдикции и нехватки ресурсов.

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