Тело пропавшего сотрудника МЧС с огнестрельным ранением нашли на Алтае
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Мужчина в середине октября отправился на пасеку и после этого перестал выходить на связь.
Тело сотрудника пожарно-спасательной части МЧС России Игоря Большакова, пропавшего 17 октября, нашли на Алтае. На теле обнаружили огнестрельное ранение. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Большаков отправился на пасеку в 26 километрах от села Чемал и после этого перестал выходить на связь. Его супруга опознала найденное тело.
«Действительно, тело нашли с огнестрельным ранением, сегодня нашли. <…> Экспертизу будут проводить», — сказал собеседник агентства.
Поиски мужчины осложнялись горным рельефом и снежным покровом толщиной до 30 сантиметров. По информации агентства, ранее в автомобиле Большакова обнаружили чехол от ружья, однако самого оружия в машине не было. Предположительно, перед исчезновением мужчина добыл косулю.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Калининграде разыскивают двух пропавших подростков, мальчика и девочку. По данным поисково-спасательного отряда «Запад», оба ушли из дома и не вернулись. О местонахождении мальчика ничего не известно с 26 октября. Девочка пропала спустя два дня.
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