Астрономы хватаются за голову: Луна стремительно уменьшается

Фото: 5-tv.ru

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Почему, изучив новые снимки естественного спутника Земли, ученые ужаснулись?

Тщательно проанализировав, новые снимки Луны американские астрономы обнаружили, что спутник Земли стремительно уменьшается. Об этом говорится в статье издания The Planetary Science Journal. О том, к чему в итоге может привести, такая тенденция читайте в материале 5-tv.ru.

Что исследователи обнаружили на новых снимках Луны?

Получив фотографии, сделанные с лунной орбиты аппаратом LRO, внимание исследователей привлек необычный рельеф в некоторых местах естественного спутника Земли. На кадрах американские ученые заметили уступы высотой примерно с многоэтажный дом. Но, в отличие от обычного здания, который стоит вертикально, на Луне отступы ступенчатые. Оттуда же они взялись? Ведь археологических раскопок там никто не проводит.

Всего на фотографиях было обнаружено девять тысяч таких структур. Обсудив феноменальную находку с коллегами, американцы пришли к единственному возможному выводу: ядро Луны остывает, и оно сжимается.

Американцы посчитали, что за последние несколько десятком миллионов лет радиус спутника Земли уменьшился на 50 сантиметров. Когда происходит обрушение, то есть появляются те самые «ступенчатые» дома, спутник Земли невероятно мощно трясет. В конечном итоге не исключено, что Луна просто-напросто исчезнет. Однако сильно переживать и устраивать панику не стоит: сколько на это потребуется времени пока ни один ученый сказать не может.

Почему Луна становится все холоднее?

О том, что Луна становится с каждым годом все холоднее, ученые знали давно. На температуру ее ядра влияет гравитация. Постепенно Луна уходит все дальше и дальше от Земли. Следовательно, она остывает. Но, сколько времени это занимает точно, ученые сказать пока не в силах, так как у них не точных данных.

Получив снимки и обнаружив «ступенчатые» дома, астрономы создали ряд моделей. Некоторые из них говорят о том, что Луна за последние десятки лет должна была «похудеть» куда больше — почти на километр. Однако этого не произошло. Что же замедляет процесс?

По словам ученых, на это может влиять ряд факторов, включая темпы остывания, рыхлый слой «почвы» и так далее.

Почему открытие астрономов не удивило бы ученых XIX века?

Интересно то, что открытие американских исследователей ничуть не удивило бы ученых XIX века. Еще два столетия назад астрономы со всего мира спорили: Луна сейсмически активна или нет. Многие предполагали, что темные пятна на спутнике Земли — это не следы ударов других метеоритов, а самые настоящие вулканические кратеры. То есть уже тогда исследователи не исключали, что под тонной пыли, внутри Луны, может быть лава, почти такая же как на Земле.

Но не стоит спешить с выводами — это не значит, что на Луне есть настоящие вулканы. Об этом ученые спорили, без преувеличения, веками. Так, в 1940-х советские астрономы не сомневались в том, что Луна — планета вулканов. Причина? Как раз те самые темные пятна. Но американские ученые были с этим категорически не согласны. Они были уверены: следы были оставлены метеоритами, которые много раз врезались в естественный спутник Земли.

Казалось бы, точку в этом споре поставил астроном Николай Козырев. Он в 1958 году сам наблюдал за извержением кратера Альфонс. Позже выяснилось, что это был выход вулканических газов.

Несмотря на открытие советского ученого, за которое он получил престижную премию, американцы настаивали на своей версии. Дело доходило до абсурда. Например, в 1970 годах, когда представители США поставили на Луне сейсмометры, и приборы показали лунотрясения, они заявили, что спутник трясет из-за ударов метеоритов. Мол, возможно, в Луну с другой, не видимой им стороны, врезался какой-либо небесный объект небольшого размера, а из-за своего уникального строения Луну трясет намного дольше.

Теперь же американцы согласились с советскими учеными. В исследовании говорится, что лунотряс, который время от времени происходит, связан с остыванием ядра Луны, а не только с ударами.

Почему американские астрономы хватаются за голову?

Если ученые давно знали об остывании Земли и последствиях этого, то что же на самом деле вызывает опасения у американских исследователей? Дело в том, что, согласно расчетам ученых, из-за лунотрясения очень скоро доберется до Южного полюса, а там как раз находится лунная станция. В результате оползней она может уйти под землю. То есть Луна так и останется загадкой.

Ранее астрономы сделали неожиданное открытие об объекте, который находился за Плутоном.

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