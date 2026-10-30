«Покричите в холодильник»: чиновник из Архангельской области ответил на критику

Фото: verxnetoemskij29.gosuslugi.ru/Администрация Верхнетоемского муниципального округа

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Сергей Гуцало руководит Верхнетоемским округом.

Глава Верхнетоемского округа Архангельской области Сергей Гуцало необычно ответил на жалобу местной жительницы на отсутствие освещения и плохое состояние дорог в поселке Двинской. Комментарий он оставил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина написала в социальных сетях о проблемах населенного пункта, где живут ее родственники. Глава округа посоветовал ей не читать его публикации и отказался вступать с ней в дискуссию.

Гуцало предположил, что жительнице хочется общения и возможности выплеснуть негатив. В качестве альтернативы чиновник предложил ей заняться домашними делами и общением с домашним животным, а свои претензии высказать холодильнику.

«Откройте холодильник и прокричите в него все, что обо мне думаете, а он за это молча выдаст вам еду», — написал глава округа.

По словам Гуцало, такой способ коммуникации он считает более здоровым и способным помочь справиться с негативными эмоциями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что девятилетняя девочка получила ожоги, провалившись в яму с горячей водой в Архангельске. Происшествие случилось 24 сентября в Цигломенском округе. По предварительным данным, яма образовалась возле жилого дома из-за утечки горячей воды из коммунальных сетей. Ребенка госпитализировали с термическими ожогами.

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